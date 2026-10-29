Marechal Floriano abre inscrições para 100 vagas temporárias na Saúde

Para os cargos cujo vencimento base seja inferior ao salário mínimo vigente (R$ 1.621,00), haverá complementação até atingir o piso legal. Além da remuneração, os servidores contratados receberão auxílio-alimentação de R$ 600,00.





As inscrições deverão ser feitas presencialmente de 4 a 6 de novembro de 2026, das 8h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Waldemar Mees, nº 95, Centro, Marechal Floriano.





A avaliação dos candidatos será realizada por meio de prova de títulos, considerando a qualificação e a experiência profissional apresentadas.