Marechal Floriano abre inscrições para 100 vagas temporárias na Saúde

A Prefeitura de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, vai abrir um processo seletivo para a contratação temporária de profissionais da área da Saúde. Ao todo, são oferecidas 100 vagas, além da formação de cadastro de reserva, distribuídas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações podem chegar a R$ 3.200,00.
A seleção é dividida em dois editais:
- Edital nº 015/2026: disponibiliza 74 vagas, com vencimentos de R$ 1.312,65 a R$ 2.178,96.
- Edital nº 016/2026: oferta 26 vagas, com salários de R$ 724,00 a R$ 3.200,00.
Para os cargos cujo vencimento base seja inferior ao salário mínimo vigente (R$ 1.621,00), haverá complementação até atingir o piso legal. Além da remuneração, os servidores contratados receberão auxílio-alimentação de R$ 600,00.
As inscrições deverão ser feitas presencialmente de 4 a 6 de novembro de 2026, das 8h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Waldemar Mees, nº 95, Centro, Marechal Floriano.
A avaliação dos candidatos será realizada por meio de prova de títulos, considerando a qualificação e a experiência profissional apresentadas.
Edital nº 015/2026
- Assistente social (2)
- Auxiliar administrativo (4)
- Atendente (4)
- Auxiliar de rarmácia (2)
- Auxiliar de serviços gerais (7)
- Enfermeiro I (8)
- Farmacêutico (2)
- Fisioterapeuta (2)
- Médico veterinário (1)
- Motorista (12)
- Psicólogo (2)
- Servente (6)
- Técnico de enfermagem (16)
- Vigia (6)
Edital nº 016/2026
- Auxiliar em Saúde Bucal – ESF (6)
- Enfermeiro – ESF (7)
- Odontólogo – ESF (6)
- Técnico de Enfermagem – ESF (7)
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