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100 vagas

Marechal Floriano abre inscrições para 100 vagas temporárias na Saúde

Oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações podem chegar a R$ 3.200

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 11:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 out 2026 às 11:55
Prefeitura de Marechal Floriano abriu seleção para contratar temporários Divulgação / Prefeitura de Marechal Floriano

A Prefeitura de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, vai abrir um processo seletivo para a contratação temporária de profissionais da área da Saúde. Ao todo, são oferecidas 100 vagas, além da formação de cadastro de reserva, distribuídas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações podem chegar a R$ 3.200,00.

A seleção é dividida em dois editais:


  • Edital nº 015/2026: disponibiliza 74 vagas, com vencimentos de R$ 1.312,65 a R$ 2.178,96.


  • Edital nº 016/2026: oferta 26 vagas, com salários de R$ 724,00 a R$ 3.200,00.

Para os cargos cujo vencimento base seja inferior ao salário mínimo vigente (R$ 1.621,00), haverá complementação até atingir o piso legal. Além da remuneração, os servidores contratados receberão auxílio-alimentação de R$ 600,00.


As inscrições deverão ser feitas presencialmente de 4 a 6 de novembro de 2026, das 8h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Waldemar Mees, nº 95, Centro, Marechal Floriano.


A avaliação dos candidatos será realizada por meio de prova de títulos, considerando a qualificação e a experiência profissional apresentadas.

Confira as vagas

Edital nº 015/2026

  • Assistente social (2)
  • Auxiliar administrativo (4)
  • Atendente (4)
  • Auxiliar de rarmácia (2)
  • Auxiliar de serviços gerais (7)
  • Enfermeiro I (8)
  • Farmacêutico (2)
  • Fisioterapeuta (2)
  • Médico veterinário (1)
  • Motorista (12)
  • Psicólogo (2)
  • Servente (6)
  • Técnico de enfermagem (16)
  • Vigia (6)

Edital nº 016/2026

  • Auxiliar em Saúde Bucal – ESF (6)
  • Enfermeiro – ESF (7)
  • Odontólogo – ESF (6)
  • Técnico de Enfermagem – ESF (7)

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