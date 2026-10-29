Líderes da nova geração de Ancelotti esquentam banco em seus clubes

Carlo Ancelotti realiza nesta quinta-feira, 29, a partir das 15h, a última convocação da seleção brasileira em 2026. O Brasil encerra seus compromissos no ano disputando amistosos contra Japão, em 14 de novembro, e Singapura, no dia 17. Em meio ao processo de renovação, o treinador italiano lida com o fato de líderes da nova geração conviverem esquentando o banco de reservas em seus respectivos clubes.





Ausente da Copa do Mundo por causa de gave lesão na coxa direita, Estêvão foi titular em dois dos três amistosos contra Austrália e Índia, mas ainda não ganhou sequência com o técnico Xabi Alonso no Chelsea. O atacante soma apenas oito partidas na atual temporada, com apenas duas entre os 11 iniciais, e sem gols ou assistências.





Chamou atenção o fato de a joia de 19 anos não sair do banco na eliminação para o Liverpool, nos pênaltis, na Copa da Liga Inglesa, nesta quinta-feira, 28. Isso porque além de a equipe londrina estar desfalcada de Cole Palmer e o brasileiro João Pedro, o atacante revelado no Palmeiras começou jogando as duas primeiras partidas na competição, contra Luton Town e Leeds United.





Outro que vive situação parecida é Endrick. Titular no primeiro amistoso do Brasil pós-Copa do Mundo, o atacante de 20 anos continua sem espaço no Real Madrid e jogou apenas quatro partidas das 13 partidas do time espanhol na temporada. Três saindo do banco de reservas no segundo tempo e apenas uma na escalação inicial. O camisa 9 balançou as redes uma única vez, na vitória por 4 a 3 sobre a Roma, na Champions League.





Endrick deve ser novamente emprestado na próxima janela de transferências, com abertura marcada para janeiro. O brasileiro por pouco não ficou fora da Copa, mas conquistou seu espaço no grupo de Ancelotti justamente após ser cedido por empréstimo ao Lyon, da França, onde destacou-se. Apesar do pedido do técnico José Mourinho para ele ser mantido no elenco para a atual temporada, o atacante, que assim como Estêvão foi revelado no Palmeiras, não tem vida fácil ao disputar posição com Kylian Mbappé e a revelação espanhola Carlos Espí.





Ainda que a zaga da seleção brasileira seja formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, titulares inquestionáveis, Vitor Reis é considera o futuro da defesa da seleção. Titular no primeiro amistoso contra a Austrália, o jogador de 20 anos tem somente quatro jogos pelo Manchester City na temporada, com duas partidas entre os 11 iniciais. Na véspera da convocação de Ancelotti, balançou as redes no empate por 2 a 2 com o Brighton que acabou com a classificação, nos pênaltis, na Copa da Liga Inglesa.