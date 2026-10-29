Dia Mundial do AVC: entenda como a saúde vascular ajuda a prevenir a doença

O Dia Mundial do AVC (acidente vascular cerebral), celebrado em 29 de outubro, chama a atenção para a importância da prevenção de uma doença diretamente relacionada à saúde dos vasos sanguíneos. O AVC isquêmico, tipo mais frequente, ocorre quando uma artéria que leva sangue ao cérebro fica obstruída. Dessa forma, o órgão deixa de receber fluxo sanguíneo adequado. O AVC hemorrágico, por sua vez, ocorre quando há o rompimento de um vaso.