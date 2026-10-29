Último Papo de Eleições analisa próximos passos dos eleitos

O último Papo de Eleições sobre o cenário eleitoral de 2026 no Espírito Santo foi ao ar nesta quinta-feira (29), na CBN Vitória. O episódio repercutiu os próximos passos dos vencedores. Assista ao vídeo acima.





Os colunistas de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves e Vitor Vogas, e a jornalista Fernanda Queiroz, âncora da rádio, analisaram a formação da equipe de transição do governador eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que inclui ex-secretários municipais da Prefeitura de Vitória, assim como os desafios que o gestor vai enfrentar na Assembleia Legislativa capixaba e na articulação com o governo federal.





Também foram destaques do bate-papo a relação que Pazolini deve manter com o ex-governador Renato Casagrande (PSB), eleito senador; e a atuação de Casagrande na base do presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Congresso Nacional.





O programa Papo de Eleições foi ao ar na CBN Vitória toda quinta-feira desde o início do processo eleitoral. Todas as edições estão disponíveis como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta.