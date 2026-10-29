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Eleições 2026

Último Papo de Eleições analisa próximos passos dos eleitos

Os colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves e Vitor Vogas comentam vitória de Lorenzo Pazolini e formação de equipe do governador eleito, assim como sua relação com o governo federal e o Congresso

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 14:10

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

29 out 2026 às 14:10

O último Papo de Eleições sobre o cenário eleitoral de 2026 no Espírito Santo foi ao ar nesta quinta-feira (29), na CBN Vitória. O episódio repercutiu os próximos passos dos vencedores. Assista ao vídeo acima.


Os colunistas de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves e Vitor Vogas, e a jornalista Fernanda Queiroz, âncora da rádio, analisaram a formação da equipe de transição do governador eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que inclui ex-secretários municipais da Prefeitura de Vitória, assim como os desafios que o gestor vai enfrentar na Assembleia Legislativa capixaba e na articulação com o governo federal.


Também foram destaques do bate-papo a relação que Pazolini deve manter com o ex-governador Renato Casagrande (PSB), eleito senador; e a atuação de Casagrande na base do presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Congresso Nacional. 


O programa Papo de Eleições foi ao ar na CBN Vitória toda quinta-feira desde o início do processo eleitoral. Todas as edições estão disponíveis como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta. 

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