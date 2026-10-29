Ministério envia alerta sobre assédio eleitoral no trabalho; veja como denunciar

São Paulo - O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) está enviando mensagens por meio da carteira de trabalho digital sobre assédio eleitoral, incentivando trabalhadores a denunciarem a prática caso sejam vítimas.





O texto diz o seguinte: "Você sofreu ameaça de demissão ou discriminação política no trabalho? O Ministério do Trabalho e Emprego existe para te proteger, denuncie o assédio aqui em https://assedioeleitoral.trabalho.gov.br/





Além disso, MTE e Justiça do Trabalho afirmaram que estudam implantar uma lista suja do assédio eleitoral, assim como há a lista suja do trabalho escravo. Dentre as consequências para empregadores que fizerem parte do rol estão restrição ao crédito, perda de contratos comerciais e danos à reputação.