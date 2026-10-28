Empresas podem demitir eleitores de Lula? Saiba o que diz a lei

Um movimento de boicote a estabelecimentos comerciais e empresas identificados como apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem circulado nas redes sociais em municípios do Espírito Santo após o segundo turno das Eleições 2026. Entre as ações, estão listas com nomes de comerciantes e empresas que teriam manifestado apoio ao petista, além de publicações que incentivam a demissão ou a não contratação de trabalhadores em razão de suas preferências políticas.





Em uma das manifestações, um usuário afirma que deixará de contratar trabalhadores nordestinos. "Quando vierem me pedir emprego, vou começar a perguntar. Se é nordestino, não contrato mais! Podem voltar e trabalhar na terra de vocês", diz a publicação.





O movimento não é inédito no Estado. Após as eleições presidenciais de 2022, quando Lula foi eleito derrotando o então presidente Jair Bolsonaro (PL), listas semelhantes circularam em grupos de WhatsApp e redes sociais, com nomes de comerciantes e empresas que seriam simpatizantes de Lula e do Partido dos Trabalhadores (PT). Na época, o colunista Leonel Ximenes identificou a circulação dessas listas em pelo menos quatro municípios capixabas: Venda Nova do Imigrante, Castelo, Barra de São Francisco e Vitória.





Além dos impactos comerciais, esse tipo de mobilização levanta questionamentos sobre possíveis consequências nas relações de trabalho, já que a preferência política de um funcionário não pode ser utilizada como justificativa discriminatória para sua demissão ou como instrumento de pressão dentro da empresa.





Segundo a procuradora do Trabalho Fernanda Barreto Naves, titular regional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade) do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), o assédio eleitoral não se restringe ao ambiente físico da empresa.





"Ele pode ocorrer no local de trabalho ou em situações relacionadas ao trabalho, tais como publicações em redes sociais, sites, grupos de mensagem automática, deslocamentos, locais de treinamentos ou capacitações, eventos sociais", explica.





A procuradora ressalta ainda que a prática não se limita ao período eleitoral, podendo ocorrer mesmo após a diplomação e a posse dos eleitos, especialmente quando envolve retaliações a trabalhadores por suas manifestações políticas.