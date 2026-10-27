ES registra 47 denúncias de assédio eleitoral no trabalho em 2026

O Espírito Santo registrou 47 denúncias de assédio eleitoral no trabalho em 2026, segundo dados atualizados até esta terça-feira (27 de outubro) pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES). O total representa 17 registros a mais que os 30 informados em levantamento divulgado por A Gazeta em 21 de outubro, um aumento 57%. Desconsideradas as denúncias sobre um mesmo fato ou empresa, o número passou de 18 para 34 em uma semana.





O órgão continua recebendo relatos mesmo após o fim das eleições. As denúncias envolvem tanto pressões durante a campanha quanto represálias depois do resultado, como ameaças de demissão, recusa de contratação e outras formas de punição pela escolha política do trabalhador.





O MPT reforça que o voto é livre e secreto. “Ninguém é obrigado a revelar em quem votou nem pode sofrer retaliação por sua escolha nas urnas”, afirmou o órgão em comunicado encaminhado à imprensa na tarde desta terça-feira (27).





Além das denúncias, o balanço de 2026 no Espírito Santo registra 19 termos de ajustamento de conduta (TACs) e três ações ajuizadas. Os TACs são acordos pelos quais empresas ou instituições assumem obrigações para corrigir irregularidades e cumprir a legislação, sem a necessidade de uma decisão judicial. Já as ações levam a questão à Justiça do Trabalho.