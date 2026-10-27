Edital destina R$ 181 milhões a agroindústrias e cooperativas no ES e em MG

O edital contempla iniciativas de assistência técnica e gerencial, capacitação em gestão cooperativa e agroindustrialização, além de ações para ampliar o acesso a mercados públicos e privados. Também estão previstas a implantação, reforma, modernização e expansão de pequenas agroindústrias.





Os recursos poderão financiar ainda a estruturação de centrais de abastecimento, entrepostos e espaços de comercialização, assim como soluções de transporte, armazenamento, distribuição e venda dos produtos da agricultura familiar. A elaboração de planos de negócios e projetos de investimento também está entre as ações previstas.





A seleção deverá contemplar pelo menos 18 organizações, incluindo associações, cooperativas e outros empreendimentos coletivos formados por agricultores familiares, produtores rurais, assentados da reforma agrária, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos e integrantes de outros povos e comunidades tradicionais.





O edital foi dividido em nove lotes territoriais. O último é destinado especificamente a assentamentos do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) localizados nos municípios abrangidos pelo acordo, com uma unidade beneficiada em Minas Gerais e outra no Espírito Santo.