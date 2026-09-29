Lama no Rio Doce: 5 entidades são selecionadas em programa para mulheres atingidas

Cinco entidades foram classificadas na primeira etapa do processo de escolha da instituição que dará apoio à execução do Programa para Mulheres, iniciativa que dispõe de R$ 1 bilhão para ações de reparação voltadas às mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), cuja lama atingiu a Bacia do Rio Doce, em 2015. O resultado preliminar foi divulgado pelas Instituições de Justiça nesta terça-feira (29).





Avançaram na pré-seleção a Associação Amigos da Justiça, Cidadania, Educação e Arte; a Fundação Espírito-Santense de Tecnologia (Fest); a Fundação Getulio Vargas (FGV); a Fundação Severino Sombra (Fusve); e o Instituto de Desenvolvimento Ambiental e Socioeconômico (Idase).





A Associação de Pescadores de Linhares (APDL), sexta entidade inscrita, foi desclassificada. Segundo o comunicado conjunto das Instituições de Justiça, a associação poderá apresentar recurso no prazo de dois dias úteis contado da publicação do resultado. O resultado final da pré-seleção deverá ser divulgado em até dois dias úteis após o fim desse prazo.





A classificação, porém, não significa que uma das cinco entidades já tenha sido contratada. O processo ainda terá outras etapas.





Depois da publicação do resultado definitivo da pré-seleção, as entidades habilitadas serão apresentadas à Samarco. A mineradora terá até 60 dias para realizar o processo de seleção, com base no Termo de Referência elaborado pelas Instituições de Justiça. As entidades consideradas aptas serão apresentadas novamente aos órgãos responsáveis, que farão a escolha da instituição a ser contratada.





O processo é conduzido conjuntamente pelos Ministérios Públicos Federal (MPF), de Minas Gerais (MPMG) e do Espírito Santo (MPES), além das Defensorias Públicas de Minas Gerais (DPMG), do Espírito Santo (DPES) e da União (DPU).