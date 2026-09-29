Três pessoas da mesma família são presas em ação contra o tráfico no ES

Ao todo, segundo a Polícia Militar, a operação terminou com cinco pessoas presas e a apreensão de aproximadamente 30 quilos de maconha, cocaína, uma pistola Glock calibre 9 mm com seletor de rajada, munições e uma granada. Os celulares dos cinco detidos também foram apreendidos e entregues na Delegacia Regional de Cariacica.





Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Mably tem passagem pelo sistema prisional capixaba. Ela esteve presa por 10 dias, em fevereiro, por tráfico de drogas.





Já Adriano possui registros no sistema prisional desde novembro de 2012 por furto, roubo e receptação. Ele foi solto mediante alvará em março de 2023.





A Polícia Militar reforçou a importância das denúncias anônimas feitas pelos canais 181 e 190, destacando que as informações repassadas pela população foram fundamentais para o sucesso da ação.





A Polícia Civil disse que a ocorrência ainda está em andamento no plantão da Delegacia Regional de Cariacica. Segundo a corporação, somente após a conclusão das oitivas será possível informar qual procedimento será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.





*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editor Erik Oakes.