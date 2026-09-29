Três pessoas da mesma família são presas em ação contra o tráfico no ES

A Polícia Militar prendeu cinco pessoas durante uma operação realizada entre Cariacica e Viana na noite desta segunda-feira (28). Segundo a corporação, entre os detidos estão três integrantes de uma mesma família suspeitos de envolvimento com o armazenamento e a distribuição de drogas ligadas à facção Terceiro Comando Puro (TCP).
A ação teve início após denúncias anônimas sobre uma movimentação de entorpecentes que seriam distribuídos em bairros da região de São Francisco, em Cariacica, área onde o TCP possui atuação. Conforme a PM, as informações indicavam que uma grande quantidade de drogas estaria sendo transportada para abastecer pontos de venda ligados à facção.
Casal é flagrado manipulando drogas
O primeiro alvo da operação foi uma residência no bairro Campo Verde, em Viana. No local, os militares encontraram um veículo citado nas denúncias e, da área externa da casa, visualizaram um casal manipulando entorpecentes.
Segundo a PM, ao perceber a presença dos policiais, a mulher alertou o companheiro. Os dois tentaram fugir, mas foram alcançados após perseguição por residências vizinhas.
Durante a ação, dois policiais sofreram ferimentos leves ao transpor muros. O suspeito também caiu durante a fuga e recebeu atendimento médico no PA de Alto Lage.
No imóvel, foram apreendidos 28 tabletes de maconha, que totalizaram cerca de 30 quilos da droga. Jéssica de Jesus Machado, de 19 anos, e Guilherme Soares Ribeiro, também de 19, foram presos.
A partir de novas informações, os policiais seguiram para outro endereço no mesmo bairro, também apontado como local utilizado por integrantes do tráfico. A residência seria ligada a um homem conhecido como "Castor", apontado pela polícia como uma das lideranças do TCP na região de São Francisco.
Durante o cerco policial, a mãe do suspeito, Célia da Silva Lemos Lopes, de 51 anos, teria arremessado pela janela uma pistola Glock calibre 9 mm com seletor de rajada, além de munições e porções de drogas.
Os policiais entraram na residência e prenderam Célia em flagrante. Durante as buscas, mais entorpecentes foram encontrados dentro da casa.
As equipes seguiram, então, para um terceiro endereço, no bairro Vila Rica, em Cariacica. No local, os policiais abordaram Mably Lemos, de 22 anos, filha de Célia e irmã do homem apontado como liderança da facção.
Segundo a PM, a jovem carregava uma bolsa com porções de drogas. Durante as diligências no prédio, os militares também viram um homem arremessar uma sacola de um dos andares. Ele foi identificado como Adriano dos Santos Almeida, genro de Célia.
Dentro da sacola, foram encontrados mais entorpecentes e uma granada. A Companhia de Operações Especiais (COE) foi acionada e realizou os procedimentos de segurança e a detonação controlada do artefato.
Ao todo, segundo a Polícia Militar, a operação terminou com cinco pessoas presas e a apreensão de aproximadamente 30 quilos de maconha, cocaína, uma pistola Glock calibre 9 mm com seletor de rajada, munições e uma granada. Os celulares dos cinco detidos também foram apreendidos e entregues na Delegacia Regional de Cariacica.
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Mably tem passagem pelo sistema prisional capixaba. Ela esteve presa por 10 dias, em fevereiro, por tráfico de drogas.
Já Adriano possui registros no sistema prisional desde novembro de 2012 por furto, roubo e receptação. Ele foi solto mediante alvará em março de 2023.
A Polícia Militar reforçou a importância das denúncias anônimas feitas pelos canais 181 e 190, destacando que as informações repassadas pela população foram fundamentais para o sucesso da ação.
A Polícia Civil disse que a ocorrência ainda está em andamento no plantão da Delegacia Regional de Cariacica. Segundo a corporação, somente após a conclusão das oitivas será possível informar qual procedimento será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.
*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editor Erik Oakes.