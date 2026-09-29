AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

'Golpe do vale-gás'

Quadrilha do RJ com 'QG' no complexo do Alemão mirava idosos no ES

Grupo aplicava o golpe do vale-gás e teria causado cerca de R$ 2 milhões em prejuízos; 58 ocorrências foram registradas em 2025

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 19:05

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

29 set 2026 às 19:05
Grupo criminoso que aplicava golpe do vale-gás foi desarticulado pela Polícia Civil
Grupo criminoso que aplicava golpe do vale-gás foi desarticulado pela Polícia Civil Divulgação/PC

Um grupo criminoso do Rio de Janeiro que aplicava o chamado "golpe do vale-gás" contra idosos no Espírito Santo foi desarticulado pela Polícia Civil capixaba. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta terça-feira (29). 


Segundo a corporação, o grupo atuava no Estado desde agosto de 2024 e permaneceu em atividade por cerca de um ano. Dos dez envolvidos identificados, dois foram presos em setembro do ano passado: Joyce Máximo da Silva e Rafael de Jesus Guarany de Oliveira. Os outros oito foram indiciados e respondem em liberdade. 


A Polícia Civil estima que os golpes tenham causado cerca de R$ 2 milhões em prejuízos durante o período. Somente em 2025, foram registrados 58 boletins de ocorrência relacionados à atuação do grupo.


De acordo com a Polícia Civil, a organização funcionava de forma semelhante a uma empresa, em que as vítimas eram tratadas como "clientes" e os golpes, como "contratos". O grupo mantinha uma espécie de quartel-general, chamado pelos integrantes de "escritório", no Complexo do Alemão, conjunto de favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro.  

Joyce Máximo da Silva e Rafael de Jesus Guarany de Oliveira foram presos em setembro de 2025 Divulgação/PC

Um organograma divulgado pela corporação detalha as funções atribuídas a cada integrante:


  • Bárbara Pena Corrêa: apontada como gerente do grupo, responsável por coordenar as fraudes e distribuir as funções de cada um;
  • Daniel André Miranda Paz de Oliveira, Antônio Cesar Sousa Ferreira e Walter Martins de Souza Neto: apontados como sócios e líderes do grupo, responsáveis pelas áreas financeira, logística e também pela confecção dos vales-gás;
  • Bárbara Victória dos Santos da Paz, Jéssica Ferreira da Silva, Josiane Ribeiro da Silva Oliveira, Joyce Máximo da Silva, Vitória de Freitas da Silva e Rafael de Jesus Guarany de Oliveira: apontados como executores de campo.
Organograma das funções do grupo
Organograma das funções do grupo Divulgação/PC

Segundo as investigações, todos os integrantes são do Rio de Janeiro e vinham ao Espírito Santo especificamente para aplicar os golpes. A Polícia Civil também identificou atuação do grupo em outros Estados, como Minas Gerais, além do próprio Rio de Janeiro.


As vítimas preferenciais eram idosas com renda entre um salário mínimo e R$ 2 mil, e que permanecessem em casa até as 17h. 

Como o golpe funcionava

O delegado adjunto da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), Jonathan Lana, explicou que a fraude era dividida em três etapas.


Etapa preparatória: período em que o grupo definia metas, perfil das vítimas e o período em que eles permaceriam no Espírito Santo. Os envolvidos também levavam mais de um aparelho celular para usar caso algum dos telefones fosse comprometido;


Etapa de execução: quando chegavam ao Estado, um dos integrantes enviava os dados da vítima em um grupo de WhatsApp. Em seguida, outro participante da organização ligava para o idoso e informava sobre o suposto benefício social, dizendo que uma assistente social iria à casa dele para recolher informações e realizar um reconhecimento facial; 


Etapa final: com os dados obtidos, os criminosos antecipavam o 13º salário das vítimas, contratavam empréstimos consignados e mantinham o controle das contas bancárias. Depois, os valores eram sacados em caixas eletrônicos e divididos entre os envolvidos. 


Imagens obtidas pela Polícia Civil mostram Joyce fazendo o reconhecimento facial em algumas vítimas. (Veja abaixo)

Veja Também 

Homem é indiciado por perseguição e importunação sexual em Marilândia

Homem é indiciado por perseguição e importunação sexual em Marilândia

Homem de 30 anos foi baleado por policiais militares após uma denúncia de agressão contra a esposa, na manhã desta terça-feira (29), no bairro Barra do Jucu

Homem é baleado pela PM após denúncia de agressão à esposa em Vila Velha

Idoso é encontrado morto em praia de Anchieta

Idoso de 61 anos é encontrado morto na areia de praia de Anchieta

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Espírito Santo Golpe Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após 41 anos preso, homem condenado à morte nos EUA é solto graças a um teste de DNA
Imagem de destaque
Espanha anuncia proibição de despejos após retirada de moradora de 87 anos de apartamento em Madri
Sede da Apex Partners na Praia do Suá, Vitória.
Justiça cobra explicações sobre operações de R$ 110 milhões entre Apex e Rhino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados