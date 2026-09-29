Quadrilha do RJ com 'QG' no complexo do Alemão mirava idosos no ES

Um grupo criminoso do Rio de Janeiro que aplicava o chamado "golpe do vale-gás" contra idosos no Espírito Santo foi desarticulado pela Polícia Civil capixaba. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta terça-feira (29).





Segundo a corporação, o grupo atuava no Estado desde agosto de 2024 e permaneceu em atividade por cerca de um ano. Dos dez envolvidos identificados, dois foram presos em setembro do ano passado: Joyce Máximo da Silva e Rafael de Jesus Guarany de Oliveira. Os outros oito foram indiciados e respondem em liberdade.





A Polícia Civil estima que os golpes tenham causado cerca de R$ 2 milhões em prejuízos durante o período. Somente em 2025, foram registrados 58 boletins de ocorrência relacionados à atuação do grupo.





De acordo com a Polícia Civil, a organização funcionava de forma semelhante a uma empresa, em que as vítimas eram tratadas como "clientes" e os golpes, como "contratos". O grupo mantinha uma espécie de quartel-general, chamado pelos integrantes de "escritório", no Complexo do Alemão, conjunto de favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro.