Homem é baleado pela PM após denúncia de agressão à esposa em Vila Velha

Um homem de 30 anos foi baleado por policiais militares na manhã desta terça-feira (29), na Barra do Jucu, em Vila Velha, após uma denúncia de agressão contra a esposa. Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem, o suspeito avançou contra a equipe com uma faca.





Os militares foram acionados após receberem a informação de que o homem havia agredido a companheira. Ainda de acordo com o chamado recebido pela PM, ele também teria jogado leite quente na vítima após as agressões.





No local, os policiais encontraram o suspeito, que, segundo a corporação, aparentava estar sob efeito de substância entorpecente. Durante a tentativa de abordagem, o homem estava com uma faca e teria avançado em direção aos militares.





Diante da situação, os policiais efetuaram disparos, e o homem foi atingido no joelho esquerdo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e ele foi encaminhado, sob escolta, para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município.





A mulher recusou atendimento da equipe do Samu e também não quis comparecer à delegacia, conforme a Polícia Militar. Procurada pela reportagem para mais informações sobre os procedimentos adotados em relação ao homem, a Polícia Civil informou que a ocorrência seguia em andamento.