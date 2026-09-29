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Violência contra a mulher

Homem é baleado pela PM após denúncia de agressão à esposa em Vila Velha

Segundo a polícia, suspeito avançou contra os militares com uma faca durante a abordagem e foi atingido no joelho

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2026 às 15:18
Homem de 30 anos foi baleado por policiais militares após uma denúncia de agressão contra a esposa, na manhã desta terça-feira (29), no bairro Barra do Jucu
Homem de 30 anos foi baleado por policiais militares após uma denúncia de agressão contra a esposa, na manhã desta terça-feira (29), no bairro Barra do Jucu Leitor | A Gazeta

Um homem de 30 anos foi baleado por policiais militares na manhã desta terça-feira (29), na Barra do Jucu, em Vila Velha, após uma denúncia de agressão contra a esposa. Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem, o suspeito avançou contra a equipe com uma faca.


Os militares foram acionados após receberem a informação de que o homem havia agredido a companheira. Ainda de acordo com o chamado recebido pela PMele também teria jogado leite quente na vítima após as agressões.


No local, os policiais encontraram o suspeito, que, segundo a corporação, aparentava estar sob efeito de substância entorpecente. Durante a tentativa de abordagem, o homem estava com uma faca e teria avançado em direção aos militares.


Diante da situação, os policiais efetuaram disparos, e o homem foi atingido no joelho esquerdo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e ele foi encaminhado, sob escolta, para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município.


A mulher recusou atendimento da equipe do Samu e também não quis comparecer à delegacia, conforme a Polícia Militar. Procurada pela reportagem para mais informações sobre os procedimentos adotados em relação ao homem, a Polícia Civil informou que a ocorrência seguia em andamento.

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