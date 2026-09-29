Prime Video: 5 filmes e séries imperdíveis para assistir em outubro

Para investigá-lo de perto, a polícia envia Kang Jae-hee, uma detetive brilhante de visual andrógino que se disfarça como o novo secretário de Yoon — sim, no masculino. Conforme se aproxima do herdeiro, ela se surpreende ao descobrir sentimentos por ele, que podem até ser recíprocos. Com Kim Jung-hyun e Yeon Woo no elenco coadjuvante, a produção mistura comédia romântica e mistério.