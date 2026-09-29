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Cultura

Prime Video: 5 filmes e séries imperdíveis para assistir em outubro

Grandes novidades chegam para renovar o catálogo da plataforma de streaming ao longo do mês
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 15:55

Entre filmes e séries, outubro reserva lançamentos imperdíveis no Prime Video (Imagem: CeltStudio | Shutterstock)
Entre filmes e séries, outubro reserva lançamentos imperdíveis no Prime Video Crédito: Imagem: CeltStudio | Shutterstock

Quem gosta de acompanhar as novidades dos streaming s tem bons motivos para ficar de olho no Prime Video em outubro. Ao longo do mês, o catálogo recebe títulos de diferentes formatos, estilos e nacionalidades, ampliando as alternativas para quem busca histórias inéditas ou novas temporadas de produções já conhecidas.

A seguir, confira os principais filmes e séries que chegam ao catálogo do Prime Video em outubro!

1. Marília Mendonça: Sentimento Louco (16/10)

A produção &#8220;Marília Mendonça: Sentimento Louco&#8221; celebra a trajetória e o legado da cantora (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)
A produção “Marília Mendonça: Sentimento Louco” celebra a trajetória e o legado da cantora Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Uma das estreias nacionais mais aguardadas do mês, “Marília Mendonça: Sentimento Louco” é uma série documental que celebra o legado da rainha da sofrência. A produção acompanha toda a carreira meteórica da cantora, desde a infância em Cristianópolis, em Goiás, até se tornar a artista feminina mais ouvida do país.

Com depoimentos emocionantes de grandes nomes do sertanejo, como Zezé di Camargo, Maiara e Maraísa e Paula Fernandes, a produção mostra os primeiros passos de Marília na música e a forma como ela abriu caminho para outras mulheres no gênero, consolidando-se como uma das vozes mais marcantes da sua geração.

2. Masterplan (16/10)

&#8220;Masterplan&#8221; é uma comédia de roubo em torno do golpe mais audacioso do mundo da arte (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)
“Masterplan” é uma comédia de roubo em torno do golpe mais audacioso do mundo da arte Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Para quem prefere um clima mais leve, o filme “Masterplan” aposta na comédia de roubo. Na trama, um ladrão lendário decide encarar o golpe mais ambicioso de sua carreira: roubar a Mona Lisa, uma das obras mais famosas e vigiadas do planeta.

Para isso, ele recruta dois jovens criminosos — que, em uma reviravolta, se revelam seus próprios filhos, dos quais estava separado. Entre trapalhadas, planos mirabolantes e uma reaproximação familiar improvável, a produção mistura humor e ação em um golpe cheio de reviravoltas.

3. Love in Disguise (19/10)

&#8220;Love in Disguise&#8221; aposta em romance e mistério com Im Si-wan e Seol In-ah (Imagem: Reprodução digital | CJ ENM Studios e Pitapat Studio)
“Love in Disguise” aposta em romance e mistério com Im Si-wan e Seol In-ah Crédito: Imagem: Reprodução digital | CJ ENM Studios e Pitapat Studio

Para os fãs de k-drama , “Love in Disguise” é uma boa aposta. Estrelada por Im Si-wan e Seol In-ah, a série acompanha Yoon Yi-jun, herdeiro de um poderoso conglomerado industrial que se torna o principal suspeito em um caso de assassinato.

Para investigá-lo de perto, a polícia envia Kang Jae-hee, uma detetive brilhante de visual andrógino que se disfarça como o novo secretário de Yoon — sim, no masculino. Conforme se aproxima do herdeiro, ela se surpreende ao descobrir sentimentos por ele, que podem até ser recíprocos. Com Kim Jung-hyun e Yeon Woo no elenco coadjuvante, a produção mistura comédia romântica e mistério.

4. A Lista Terminal – 2ª temporada (21/10)

A segunda temporada de &#8220;A Lista Terminal&#8221; traz Chris Pratt de volta como o atormentado James Reece (Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios)
A segunda temporada de “A Lista Terminal” traz Chris Pratt de volta como o atormentado James Reece Crédito: Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios

Baseada na obra de Jack Carr, “A Lista Terminal” acompanha o fuzileiro naval James Reece (Chris Pratt), atormentado desde que seu pelotão dos Navy SEALs sofreu uma emboscada durante uma missão de alto risco.

Consumido pela culpa e por memórias conflitantes do incidente, Reece percebe que forças obscuras podem estar por trás de tudo — e colocando sua vida e a de sua família em risco. Com o elenco reforçado por nomes como Tom Hopper e Constance Wu, a nova temporada promete manter o suspense e a adrenalina que consagraram a série.

5. Final Table (24/10)

&#8220;Final Table&#8221; leva a disputa dos
“Final Table” leva a disputa dos Crédito:

Quem gosta de k-drama e de programas de culinária vai encontrar os dois mundos em “Final Table”. A produção é estrelada por Ahn Hyo-seop — voz do Jinu em “Guerreiras do K-Pop” — como Chris K, um chef renomado que decide competir no reality show The Table: K Chef 2026.

Na disputa, ele forma uma aliança improvável com Choi Song-i (Hong Hwa-yeon), a nova gerente de um restaurante de família , para enfrentar Cha U-jin (Chang Ryul), um chef perfeccionista e rival de longa data de Chris. Nos bastidores, a produtora Seon Jeong-won (Eugene, do grupo S.E.S.) tenta manter tudo sob controle. Escrita e dirigida por Kim Do-hoon, a série estreia com novos episódios aos sábados e domingos.

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