Dupla do RJ é presa em flagrante aplicando o golpe do vale gás em Vitória

Suspeitos tentavam enganar idoso com promessa de auxílio gás; Polícia Civil apreendeu celulares, cartões e veículo

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:29

Polícia prende dois suspeitos de aplicar ‘golpe do vale gás’ em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma mulher de 34 anos e um homem de 32 foram presos na terça-feira (2), no bairro Redenção, em Vitória, suspeitos de aplicarem o "golpe do vale gás” contra um idoso. Os dois são do Rio de Janeiro e foram autuados por tentativa de estelionato contra idoso, organização criminosa e receptação culposa.

Para enganar as vítimas, os golpistas fingem ser de uma Organização Não Governamental (ONG) ou funcionários públicos, dizem que ela foi contemplada para receber periodicamente um Auxílio Gás, mas que para isso é preciso fazer um cadastro.

“Durante a realização deste cadastro, os criminosos fazem fotografias dos documentos das vítimas, fotografias do rosto das vítimas, bem como reconhecimento facial que são utilizados posteriormente para acessar as contas gov.br e também abrir contas bancárias para realizar empréstimos a serem descontados da aposentadoria das vítimas”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), delegado Fabiano Alves.

A dupla foi presa nas proximidades da casa da vítima, logo após terem executado o crime, que não se consumou em virtude da intervenção policial.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu quatro celulares, sendo um com restrição junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), dois cartões de “Auxílio Gás” e o veículo utilizado por eles.

Após os procedimentos, os dois suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, foram encaminhados ao presídio, onde permanecem à disposição da Justiça.

Golpe da cesta básica

Em agosto, um trio, identificados como Antônio Orlando Lima dos Santos, de 45 Anos, e Ricardo Lopes Castelani, de 44 Anos, e Miriam Oliveira Lovate Silva, de 42 Anos, foi preso em flagrante no Bairro da Penha, em Vitória, pelos crimes de tentativa de estelionato e organização criminosa. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos, que são do Rio de Janeiro, foram detidos no momento em que praticavam o crime conhecido como “golpe da cesta básica”.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), delegado Fabiano Alves, o golpe funciona da seguinte forma: criminosos oferecem às vítimas benefícios como cestas básicas, medicamentos de uso contínuo ou vale gás. Para ter acesso aos itens, as pessoas são induzidas a realizar um cadastro, momento em que os golpistas conseguem dados pessoais para aplicar fraudes.

