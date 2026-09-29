Caminhão derruba poste e deixa moradores sem energia em Linhares

As vítimas que morreram no acidente na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, serão veladas e sepultadas em Belo Horizonte e na Região Metropolitana mineira a partir desta terça-feira (29).





Douglas Rodrigues de Souza Gonçalves, motorista do ônibus e natural de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será velado na funerária Dom Bosco, no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte. O sepultamento está marcado para às 16h30, no Cemitério da Glória, em Contagem.





Maria Aparecida Martins Barbosa, uma das passageiras do ônibus, será velada e sepultada em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (30). O velório começa às 10h30, e o sepultamento está marcado para às 13h30, no Cemitério Municipal de Betim.





Vera Lúcia de Andrade, outra passageira do ônibus, será velada no Cemitério da Paz, em Belo Horizonte, a partir das 10h desta quarta-feira (30). O sepultamento está marcado para às 14h.