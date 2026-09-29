Mãe que doou órgãos do filho recebe um coração 17 anos depois no ES

A chegada do primeiro filho é um dos momentos mais esperados de uma família. Em 2009, a analista de crédito Magda Maria Mariana realizou esse sonho com o marido, mas a alegria se transformou em despedida precoce. Com um ano e sete meses, o pequeno Matheus morreu após complicações cardíacas. Mesmo em meio à dor, o casal tomou uma decisão que ajudaria outras famílias: doar os órgãos do filho.





A doação de Matheus beneficiou dez pessoas. Dez anos depois, Magda, moradora da Ilha das Caieiras, em Vitória, se viu do outro lado dessa história. Diagnosticada com insuficiência cardíaca, ela entrou na fila de espera por um coração novo.





Depois de sete anos aguardando pelo transplante, Magda recebeu, em 2026, o mesmo "sim" que havia dado em 2009. O momento fez com que ela revivesse a história do filho.





“Matheus era o dengo da família inteira, tinha as melhores roupas e quarto. Ele tinha bronquite e, em um raio-x, o médico disse que ele tinha o coração um pouquinho maior do que o normal. Ele começou a ter crises, suava, desmaiava. Em uma delas, ele teve uma convulsão muito forte que causou morte encefálica”, explicou Magda.