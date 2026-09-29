Frango caipira com quiabo: aprenda a fazer essa receita tradicional da culinária mineira

Em um tacho ou panela de ferro, aqueça o óleo em fogo médio-alto e doure bem os pedaços de frango de todos os lados. Junte a cebola e o colorau e refogue até a cebola murchar. Acrescente o tomate e mexa até formar um refogado. Cubra o frango com água quente, tampe e cozinhe em fogo médio-baixo, acrescentando mais água aos poucos, até a carne ficar macia e o caldo encorpar (o frango caipira costuma levar mais tempo). Incorpore o quiabo reservado, ajuste o sal e cozinhe por mais alguns minutos para apurar. Finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.