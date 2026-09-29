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Fim de paralisação

Caixa diz que retomará funcionamento das agências bancárias nesta quarta (30), após fim de greve

O TST determinou a suspensão imediata da paralisação

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 20:12

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

29 set 2026 às 20:12
Prédio da Caixa Econômica Federal Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal informou, nesta terça-feira (29), que o funcionamento das agências bancárias será integralmente restabelecido a partir desta quarta (30), após o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinar o fim da greve de funcionários que se arrastava desde 10 de setembro.

Em nota, o banco reforça o "respeito às entidades representativas" e o compromisso com empregados, clientes e sociedade. Diz ainda que cumprirá as determinações estabelecidas pela Justiça do Trabalho.

Em julgamento na tarde desta terça, o TST determinou a suspensão imediata da paralisação, embora tenha rejeitado pedido da Caixa para considerá-la abusiva. Com base no voto do ministro Maurício Godinho, relator do caso, o tribunal definiu reajuste salarial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) com acréscimo real de 0,6% a salários e benefícios. Com isso, o ganho será de 4,6%, válido a partir de 1º de setembro. A vigência do acordo se estenderá até 2028.

O TST decidiu que não haverá desconto nos salários em virtude dos dias em que houve a greve. No entanto, os trabalhadores terão que compensar esse período no prazo de até 180 dias - ou seja, vão trabalhar para repor os dias parados.

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