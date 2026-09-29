Caixa diz que retomará funcionamento das agências bancárias nesta quarta (30), após fim de greve

Em julgamento na tarde desta terça, o TST determinou a suspensão imediata da paralisação, embora tenha rejeitado pedido da Caixa para considerá-la abusiva. Com base no voto do ministro Maurício Godinho, relator do caso, o tribunal definiu reajuste salarial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) com acréscimo real de 0,6% a salários e benefícios. Com isso, o ganho será de 4,6%, válido a partir de 1º de setembro. A vigência do acordo se estenderá até 2028.