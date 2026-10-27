Os recados das urnas para o PT e a direita brasileira

Cada turno é uma eleição diferente. São etapas complementares, mas contam histórias distintas. No primeiro, o brasileiro avisou que não engoliria facilmente um quarto governo Lula. O prestígio popular do presidente não basta para renovar a confiança no PT. O resultado expôs o desgaste da continuidade num país que, depois de tantos anos sob influência petista, ainda enfrenta graves dificuldades.





O segundo turno contou outra história: o Brasil quer mudança, mas não embarca em qualquer aventura. Se o motorista desse carro for um Bolsonaro, a maioria prefere a estrada conhecida, mesmo sabendo dos buracos.





Assim como a esquerda recebeu um recado no primeiro turno, a direita ouviu outro, muito mais duro, no segundo. Enquanto se fiar nesse fio de cabelo frágil chamado família Bolsonaro, corre o risco de manter uma grande base sem conquistar a maioria. O clã perdeu duas disputas presidenciais consecutivas: com Jair, em 2022, e Flávio, em 2026. Há força eleitoral, mas o sobrenome também impõe limites.