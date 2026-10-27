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Em fuga

Governo Trump está ciente da saída de Flávio do Brasil e vai conceder asilo, dizem aliados

Interlocutores afirmam que Flávio deve chegar nas próximas horas a Miami ou Dallas

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 15:38

Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 

27 out 2026 às 15:38

BRASÍLIA, DF, E WASHINGTON, EUA - O governo Donald Trump está ciente da ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos e vai conceder asilo ao senador do PL, segundo aliados da família que mantêm relação com o país. Eles dizem que Flávio deve chegar nas próximas horas a Miami ou Dallas.


De acordo com um aliado do clã Bolsonaro, o governo americano teria participado ativamente do plano de tirar Flávio do Brasil. Outra pessoa próxima afirma que o senador não saiu pela Argentina.


Como a Folha de S.Paulo mostrou, aliados do Flávio dizem que ele já está a caminho dos Estados Unidos, para onde segundo eles o senador decidiu fugir dois dias depois de perder a eleição presidencial para Lula (PT).


No começo do dia, pessoas próximas a Flávio desconheciam o paradeiro do senador e ironizaram a possibilidade de uma fuga para os Estados Unidos. "Só se ele estiver louco" ou "está vindo de foguete do Elon Musk" foram algumas das respostas.


Agora, já descobriram que Flávio está em voo a caminho dos EUA. A decisão foi tomada na segunda (26), após o ministro do STF Alexandre de Moraes mandar recolher os passaportes brasileiro e italiano do senador, que tem cidadania do país europeu.


Flávio é investigado em duas ações criminais, sob suspeita de lavagem de dinheiro e outros crimes no âmbito do caso do Banco Master e dos desvios no INSS. A partir de fevereiro, quando deixará o mandato de senador pelo Rio, ele perde o foro especial no Supremo.


A Polícia Federal cancelou o documento brasileiro de Flávio após o senador não cumprir a decisão judicial. Mas a identidade italiana segue válida. A PF emitiu um alerta para vigiar as fronteiras, mas pode ter sido tarde.

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