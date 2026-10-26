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Eleições 2026

Flávio desiste de pedir anulação da eleição e entrará com ação por abuso de poder contra Lula

Candidato do PL foi convencido a virar a página da derrota, por ter escassas chance de sucesso nos tribunais; ele deve entrar com uma ação de cassação contra Lula, medida considerada mais trivial

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 17:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2026 às 17:48

BRASÍLIA - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi convencido a desistir de pedir na Justiça a anulação da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), menos de 24 horas depois de anunciar a iniciativa. O motivo alegado era a extensão do prazo de votação em duas horas, definida pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Flávio Bolsonaro faz coletiva de imprensa após resultado negativo das eleições
Campanha de Flávio Bolsonaro deve entrar com uma ação na Justiça Eleitoral João Pedro Carvalho /Fotoarena/Folhapress

Em conversas e reuniões nas últimas horas, aliados e advogados argumentaram que ele não deve insistir nesse caminho. Dois pontos pesaram: a fragilidade jurídica da tentativa de anular a vitória de Lula, que inclui a falta de argumentos concretos; e a configuração desfavorável a ele no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no STF.


Além disso, foi feita uma avaliação política de que uma tentativa de melar a votação poderia jogar o país num ambiente de incerteza institucional, prejudicando a própria carreira de Flávio. Foi feita a ponderação de que ele é um político jovem, que teve quase 60 milhões de votos, e futuro promissor na política.


Diversos senadores e governadores defenderam junto a Flávio um recuo, entre eles o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Eles argumentaram que a eleição é "página virada".


No lugar do pedido de anulação, a campanha de Flávio deve entrar com uma Aije (Ação de Investigação Judicial Eleitoral), pedindo a cassação da chapa de Lula por abuso de poder econômico, em razão das medidas eleitoreiras anunciadas pelo presidente.


A avaliação é que essas ações, no entanto, são consideradas rotineiras em todas as campanhas e não representariam uma ameaça institucional tão grande.

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