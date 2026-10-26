Flávio desiste de pedir anulação da eleição e entrará com ação por abuso de poder contra Lula

BRASÍLIA - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi convencido a desistir de pedir na Justiça a anulação da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), menos de 24 horas depois de anunciar a iniciativa. O motivo alegado era a extensão do prazo de votação em duas horas, definida pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em conversas e reuniões nas últimas horas, aliados e advogados argumentaram que ele não deve insistir nesse caminho. Dois pontos pesaram: a fragilidade jurídica da tentativa de anular a vitória de Lula, que inclui a falta de argumentos concretos; e a configuração desfavorável a ele no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no STF.
Além disso, foi feita uma avaliação política de que uma tentativa de melar a votação poderia jogar o país num ambiente de incerteza institucional, prejudicando a própria carreira de Flávio. Foi feita a ponderação de que ele é um político jovem, que teve quase 60 milhões de votos, e futuro promissor na política.
Diversos senadores e governadores defenderam junto a Flávio um recuo, entre eles o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Eles argumentaram que a eleição é "página virada".
No lugar do pedido de anulação, a campanha de Flávio deve entrar com uma Aije (Ação de Investigação Judicial Eleitoral), pedindo a cassação da chapa de Lula por abuso de poder econômico, em razão das medidas eleitoreiras anunciadas pelo presidente.
A avaliação é que essas ações, no entanto, são consideradas rotineiras em todas as campanhas e não representariam uma ameaça institucional tão grande.