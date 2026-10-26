Os desafios da economia que Lula terá que enfrentar em 4º mandato (e o que ele propõe)

Como parte de um pacote gradual, Salto defende um corte de 50% nas emendas parlamentares; a desindexação da Previdência e benefícios ao salário mínimo, com reajuste passando a ser definido pelo Executivo; a submissão da correção dos pisos de Saúde e Educação ao arcabouço fiscal, limitando o crescimento a 2,5% ao ano — o que já foi feito no atual mandato de Lula para o reajuste do mínimo; uma revisão ampla do gasto tributário, incluindo entidades filantrópicas, regimes especiais como o Simples, a Zona Franca de Manaus, e abatimentos para pessoas físicas no Imposto de Renda; o fim dos supersalários, entre outras medidas.