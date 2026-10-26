Quem eram as três pessoas de Guaçuí mortas em acidente na Rodovia do Sol

Três moradores de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, morreram em um acidente entre dois carros na Rodovia do Sol, em Guarapari, na madrugada desta segunda-feira (26). As vítimas foram identificadas como Ulisses Maxmiano, de 43 anos, Vanessa Magalhães Fernandes, de 41, e a filha dela, Anna Liz Magalhães Fernandes Silva, de 7 anos.





Vanessa havia deixado o antigo emprego para se dedicar aos cuidados da filha única, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nas horas vagas, trabalhava como motogirl.





Já Ulisses atuava como motorista da Prefeitura de Guaçuí há um ano e estava viajando a serviço no momento do acidente. O servidor era casado com uma enfermeira e deixou três filhas, de 16, 22 e 25 anos.





Segundo o prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues, as vítimas seguiam para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, onde Anna Liz passaria por uma cirurgia odontológica.





"Ulisses era muito responsável, de repente perdeu o controle do automóvel, o que pode acontecer com todos nós. Era muito prestativo, muito querido na nossa cidade. A gente também conhecia a Vanessa, uma pessoa humilde e lutadora. Recebemos essa notícia com muita tristeza", disse o prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues





Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Guaçuí e a Câmara Municipal lamentaram as mortes e manifestaram solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.





A prefeitura informou ainda que prestou apoio no local do acidente e no Instituto Médico Legal (IML), além de disponibilizar outro veículo oficial para transportar familiares das vítimas até Vitória.