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Tragédia

Quem eram as três pessoas de Guaçuí mortas em acidente na Rodovia do Sol

Motorista da prefeitura levava mãe e filha de 7 anos para uma cirurgia odontológica em Vila Velha; colisão aconteceu na madrugada desta segunda-feira (26)

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 19:32

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

26 out 2026 às 19:32
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Ulisses Maximiano Jesus de Sousa, Vanessa Magalhães Fernandes e Anna Liz Magalhães Fernandes Silva Crédito: Acervo Pessoal

Três moradores de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, morreram em um acidente entre dois carros na Rodovia do Sol, em Guarapari, na madrugada desta segunda-feira (26). As vítimas foram identificadas como Ulisses Maxmiano, de 43 anos, Vanessa Magalhães Fernandes, de 41, e a filha dela, Anna Liz Magalhães Fernandes Silva, de 7 anos.


Vanessa havia deixado o antigo emprego para se dedicar aos cuidados da filha única, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nas horas vagas, trabalhava como motogirl. 


Já Ulisses atuava como motorista da Prefeitura de Guaçuí há um ano e estava viajando a serviço no momento do acidente. O servidor era casado com uma enfermeira e deixou três filhas, de 16, 22 e 25 anos. 


Segundo o prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues, as vítimas seguiam para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, onde Anna Liz passaria por uma cirurgia odontológica.


"Ulisses era muito responsável, de repente perdeu o controle do automóvel, o que pode acontecer com todos nós. Era muito prestativo, muito querido na nossa cidade. A gente também conhecia a Vanessa, uma pessoa humilde e lutadora. Recebemos essa notícia com muita tristeza", disse o prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues


Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Guaçuí e a Câmara Municipal lamentaram as mortes e manifestaram solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.


A prefeitura informou ainda que prestou apoio no local do acidente e no Instituto Médico Legal (IML), além de disponibilizar outro veículo oficial para transportar familiares das vítimas até Vitória. 

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Imagem de drone mostra grave acidente na Rodovia do Sol, em Guarapari.jpg Crédito: Rodrigo Gomes
Acidente na Rodovia do Sol

A colisão frontal aconteceu na madrugada desta segunda-feira (26), na Rodovia do Sol, em Guarapari. Ulisses, Vanessa e Anna Liz estavam em um veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Guaçuí.


Um homem de 53 anos, que conduzia o outro carro envolvido no acidente, foi socorrido em estado grave. A identidade dele não foi divulgada.


Segundo a Polícia Militar, a pista no sentido Guarapari ficou totalmente interditada por mais de quatro horas para o trabalho da perícia. No sentido Vitória, o trânsito funcionou em meia pista durante o atendimento da ocorrência.


O prefeito Vagner Rodrigues esteve no local para acompanhar a situação e prestar apoio. "Nossa cidade está em luto", afirmou.


*Com informações do g1/ES

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