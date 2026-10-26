Desenho de criança ajuda a revelar abusos contra quatro vítimas no ES

Outro caso, ocorrido em Vitória, chegou ao conhecimento da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) depois que uma adolescente de 13 anos contou a uma professora de confiança sobre os abusos que sofria do pai em casa, quando a mãe saía para trabalhar. Assim como no caso da Serra, foi a mãe da vítima quem procurou a polícia, em março deste ano.





O homem foi localizado e preso preventivamente em Cariacica na semana passada. Ao ser interrogado na DPCA, negou os atos, mas alegou ter esquizofrenia e afirmou que, quando entrava em surto, “as vozes” mandavam que cometesse os crimes.





Outro caso foi registrado em Cariacica, em junho, quando uma mulher soube pela filha, de 15 anos, que ela era vítima de violência sexual por parte do padrasto desde os 7 anos. Segundo o delegado adjunto da DPCA, Júlio Cesar Cortina, os abusos teriam começado com outros atos de natureza sexual e evoluído para relações sexuais após a menina completar 12 anos.





“A partir do momento que foi feito o registro desse boletim, encaminhamos a vítima ao setor psicossocial e ela confirmou todos os abusos, relatando que aconteciam dentro da residência que habitavam na época, principalmente quando a genitora estava ausente para trabalhar ou fazer alguma outra coisa na rua”, relatou o delegado.





Ainda conforme Cortina, a adolescente contou que os abusos também aconteciam no quarto dela, na presença da irmã mais nova, que geralmente dormia nesses momentos e, por isso, não teria percebido o que ocorria.





A adolescente disse que não havia contado sobre os abusos antes por causa da pressão e da violência psicológica que sofria do suspeito. Ele era o único da casa com trabalho formal e dizia que, se ela revelasse os crimes, ela, a mãe e a irmã ficariam sem ter o que comer, pois dependiam financeiramente dele.





A mãe também relatou à polícia que percebeu uma mudança no comportamento do homem em relação à filha quando a menina tinha 13 anos. Ao questioná-lo, porém, foi chamada de “doida”, pois não tinha outros elementos para confirmar suas suspeitas.





Posteriormente, a mulher e o suspeito terminaram o relacionamento após um desentendimento. Em junho, quando ela comentou com a filha que pensava em reatar, a adolescente revelou os abusos, que, segundo o relato, teriam começado em 2019.





De acordo com o delegado, o relato da mãe corroborou as informações apresentadas pela adolescente durante a escuta especializada. Diante da gravidade e da repetição dos abusos relatados, a polícia pediu a prisão preventiva do investigado, que foi autorizada pela Justiça e cumprida. O suspeito negou as acusações.