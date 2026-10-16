Homem é preso após criança de 9 anos denunciar estupro à professora em Linhares

Um homem de 68 anos foi preso na quinta-feira (15), suspeito de estuprar uma criança de nove anos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A prisão ocorreu um dia após a menina relatar o abuso a uma professora na escola.





Segundo a Polícia Civil, a vítima contou à profissional da educação que o suspeito faz parte de seu convívio familiar. O bairro e as identidades dos envolvidos não serão divulgados em proteção à criança, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca/Ecriad).





Após o relato da estudante, a escola acionou o Conselho Tutelar, que registrou a ocorrência na quarta-feira (14). A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do investigado, e a Justiça expediu o mandado.





De acordo com a corporação, o homem foi encontrado em casa e não resistiu à abordagem. A polícia destacou a importância das denúncias em casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.





"Denúncias são fundamentais para interromper situações de abuso e responsabilizar os suspeitos. Ao identificar ou suspeitar de uma situação de violência, é importante procurar o Conselho Tutelar ou registrar a denúncia pelos canais oficiais da Polícia Militar pelo 190 ou Disque-Denúncia 181", frisou a PC.