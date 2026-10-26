Yamal fatura prêmio de melhor jogador sub-21 pela 3ª vez na Bola de Ouro

Lamine Yamal Reuters/Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lamine Yamal (Barcelona) foi eleito pelo terceiro ano seguido como o melhor jogador sub-21 do mundo na premiação da Bola de Ouro, realizada nesta segunda-feira (26), em Londres. Vicky López (Barcelona) levou o prêmio na categoria feminina pelo segundo ano seguido, permanecendo como a única jogadora a receber o título.

Gostaria que meu colega de time Cubarsí tivesse ganhado. É uma pena que ele não tenha ganhado. É o terceiro ano que ganho, estou muito feliz e só tenho a agradecer meu clube e minha seleção. Quero continuar trabalhando para ganhar mais títulos individuais e coletivos. Lamine Yamal, ao receber o prêmio.

Quero agradecer a todas as companheiras que votaram por mim. Estou muito agradecida. Vicky Lopez, após receber a premiação de Lucy Bronze

O prêmio masculino teve 10 jogadores indicados. No feminino, cinco atletas concorreram.

O Troféu Kopa é entregue para os melhores jovens jogadores desde 2018. Entre as mulheres, a primeira premiação foi realizada no ano passado.

Em 2024 e 2025, Lamine Yamal (Barcelona) também foi escolhido melhor sub-21 do mundo, de maneira consecutiva. A também espanhola Vicky López (Barcelona) ficou com o prêmio no feminino no ano passado.

A premiação aconteceu London Palladium Theatre, em Londres, como parte da comemoração pelos 70 anos da Bola de Ouro. A cerimônia da revista France Football era realizada em Paris desde 2019 e foi levada a Londres para homenagear Stanley Matthews, primeiro vencedor do prêmio, em 1956.

VEJA TODOS OS INDICADOS

Melhor jogador sub-21: Ayyoud Bouaddi (Lille/Manchester City), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg/Juventus), Pau Cubarsí (Barcelona), Yan Diomandé (RB Leipzig/Real Madrid), Lennart Karl (Bayern de Munique), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Lamine Yamal (Barcelona), Johan Manzambi (Freiburg/Aston Villa), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Warren Zaire-Emery (PSG)