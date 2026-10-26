Flávio muda a rota e agora fala em cassar a chapa Lula-Alckmin

Foi por meio de uma AIJE que Jair Bolsonaro se tornou inelegível até 2030. Ele foi condenado por abuso de poder político e econômico e dos meios de comunicação, depois de realizar uma reunião no Palácio do Planalto com embaixadores estrangeiros, em 2022, na qual fez vários ataques ao sistema eleitoral brasileiro. O encontro foi transmitido pela TV.