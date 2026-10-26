Centrão será peça-chave para contrapor oposição fortalecida no Congresso, dizem especialistas

"Nessa coalizão, a gente vai ter potencialmente tudo que é o progressismo — com exceção do PSOL, que funciona numa dinâmica muito particular que não tem a ver com o resultado, mas com a ideia de algum purismo ideológico —, e pedaços do Centrão que veem no crescimento exponencial do bolsonarismo um problema para a sua própria existência. Aqui a gente pode destacar o papel do PSD, do Republicanos em algum sentido e de alguns outros partidos", avalia Souza.