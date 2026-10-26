Motorista de carro de gás é morto a tiros após perseguição em Marataízes

Um homem de 27 anos foi morto a tiros dentro de um veículo de uma revendedora de gás após perseguição no bairro Nova Canaã, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (26).





Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência envolvendo um veículo que transportava gás e água e havia sido atingido por diversos disparos. A picape apresentava marcas de tiros nas laterais e na traseira.





Testemunhas relataram aos policiais que o veículo era perseguido por uma motocicleta e que o piloto atirou várias vezes contra o motorista durante o trajeto. Ao alcançar o veículo, o suspeito teria feito novos disparos contra a vítima, que morreu no local, e fugiu. O caso é investigado pela Polícia Civil. A identidade da vítima não foi informada.