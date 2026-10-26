Temporal derruba 400 bananeiras e causa prejuízo de R$ 30 mil em Jaguaré

Um temporal derrubou cerca de 400 bananeiras em uma propriedade rural na região do Córrego das Abóboras, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, no domingo (25). Segundo o produtor Gabriel Polez, a chuva causou um prejuízo estimado em R$ 30 mil.





Imagens registradas pelo produtor mostram diversas bananeiras quebradas e caídas no chão. (Veja acima)





A Defesa Civil de Jaguaré informou que não recebeu chamados relacionados aos estragos provocados pelo temporal. Nesta segunda-feira (26), porém, o órgão emitiu um novo alerta para tempestade de impacto moderado no município.





Segundo o comunicado, há previsão de chuva intensa, raios, possibilidade de granizo e ventos fortes durante a tarde e a noite desta segunda-feira (26).





Em caso de emergência, os moradores podem acionar o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, ou da Defesa Civil municipal, pelo número (27) 99599-9954.