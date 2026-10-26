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Chuva

Temporal derruba 400 bananeiras e causa prejuízo de R$ 30 mil em Jaguaré

Plantação foi atingida pela chuva no domingo (25); Defesa Civil emitiu novo alerta de tempestade para o município nesta segunda-feira (26)

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 18:17

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

26 out 2026 às 18:17
Temporal derruba cerca de 400 pés de banana em propriedade rural de Jaguaré
Produtor estima prejuízo de R$ 30 mil com árvores derrubadas.
 Gabriel Polez

Um temporal derrubou cerca de 400 bananeiras em uma propriedade rural na região do Córrego das Abóboras, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, no domingo (25). Segundo o produtor Gabriel Polez, a chuva causou um prejuízo estimado em R$ 30 mil.


Imagens registradas pelo produtor mostram diversas bananeiras quebradas e caídas no chão. (Veja acima)


A Defesa Civil de Jaguaré informou que não recebeu chamados relacionados aos estragos provocados pelo temporal. Nesta segunda-feira (26), porém, o órgão emitiu um novo alerta para tempestade de impacto moderado no município. 


Segundo o comunicado, há previsão de chuva intensa, raios, possibilidade de granizo e ventos fortes durante a tarde e a noite desta segunda-feira (26).


Em caso de emergência, os moradores podem acionar o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, ou da Defesa Civil municipal, pelo número (27) 99599-9954.

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