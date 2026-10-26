Chuva e falta de energia prejudicam abastecimento de água em cidades do ES

O abastecimento de água em localidades de cinco municípios do Espírito Santo está prejudicado devido à chuva ou a falta de energia. O aviso foi dado pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) nesta segunda-feira (26).





Segundo a companhia, a falta de energia interrompeu o abastecimento em Laranja da Terra, na região Serrana, Pinheiros, no Norte, e no distrito de Paulista, em Barra de São Francisco. Já os problemas provocados pelas chuvas afetam o fornecimento de água em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana, e Piaçu, distrito de Muniz Freire.





A Cesan informou que aguarda a EDP, concessionária de energia, restabelecer o serviço para normalizar o abastecimento. Nas regiões onde as chuvas comprometeram o serviço, a companhia disse que disponibiliza caminhões-pipa para complementar o fornecimento de água.





A concessionária orienta os moradores das áreas afetadas a economizar água e evitar desperdícios até que o abastecimento seja normalizado.





A companhia tem canais de contato que podem ser usados a qualquer hora do dia, pelo telefone 115 ou WhatsApp (27) 3422-0115.