Chuva e falta de energia prejudicam abastecimento de água em cidades do ES

O abastecimento de água em localidades de cinco municípios do Espírito Santo está prejudicado devido à chuva ou a falta de energia. O aviso foi dado pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) nesta segunda-feira (26).
Segundo a companhia, a falta de energia interrompeu o abastecimento em Laranja da Terra, na região Serrana, Pinheiros, no Norte, e no distrito de Paulista, em Barra de São Francisco. Já os problemas provocados pelas chuvas afetam o fornecimento de água em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana, e Piaçu, distrito de Muniz Freire.
A Cesan informou que aguarda a EDP, concessionária de energia, restabelecer o serviço para normalizar o abastecimento. Nas regiões onde as chuvas comprometeram o serviço, a companhia disse que disponibiliza caminhões-pipa para complementar o fornecimento de água.
A concessionária orienta os moradores das áreas afetadas a economizar água e evitar desperdícios até que o abastecimento seja normalizado.
A companhia tem canais de contato que podem ser usados a qualquer hora do dia, pelo telefone 115 ou WhatsApp (27) 3422-0115.
Laranja da Terra
- Bela Vista;
- Centro;
- Dez de Maio;
- Niterói;
- Recanto dos Poetas.
- Centro;
- Colina Verde;
- Santa Maria Jetibá;
- São Luiz;
- São Sebastião Belém;
- São Sebastião Meio;
- Vila dos Italianos;
- Vila Jetibá;
- Vila Nova.
- Canário;
- Centro;
- Colina;
- Domiciano;
- Jardim Planalto;
- Jerusalém;
- Jundiá;
- Lot. Amélio Fávaro;
- Morada dos Pinhos;
- Niterói;
- Nova Canaã;
- Nova Galiléia;
- Nova Jerusalém;
- Pinheirinho;
- Polo Industrial;
- Res. Jardim do Ipê;
- Res. Pinheiros;
- Rodovia São Mateus;
- Santo Antônio;
- Vila Nova;
- Vila Verde.
- Fortaleza;
- Piaçu Centro
- Dos Anjos;
- Paulista.