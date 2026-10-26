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Cinco cidades

Chuva e falta de energia prejudicam abastecimento de água em cidades do ES

Segundo a Cesan, o fornecimento está comprometido em localidades de cinco municípios capixabas nesta segunda-feira (26); veja as regiões afetadas

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 16:47

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

26 out 2026 às 16:47
Torneira pingando: a ordem é economizar água no ES
Falta d'água em cinco pontos do ES Divulgação

O abastecimento de água em localidades de cinco municípios do Espírito Santo está prejudicado devido à chuva ou a falta de energia. O aviso foi dado pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) nesta segunda-feira (26).


Segundo a companhia, a falta de energia interrompeu o abastecimento em Laranja da Terra, na região Serrana, Pinheiros, no Norte, e no distrito de Paulista, em Barra de São Francisco. Já os problemas provocados pelas chuvas afetam o fornecimento de água em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana, e Piaçu, distrito de Muniz Freire.


A Cesan informou que aguarda a EDP, concessionária de energia, restabelecer o serviço para normalizar o abastecimento. Nas regiões onde as chuvas comprometeram o serviço, a companhia disse que disponibiliza caminhões-pipa para complementar o fornecimento de água.


A concessionária orienta os moradores das áreas afetadas a economizar água e evitar desperdícios até que o abastecimento seja normalizado.


A companhia tem canais de contato que podem ser usados a qualquer hora do dia, pelo telefone 115 ou WhatsApp (27) 3422-0115.

Localidades afetadas

Laranja da Terra

  • Bela Vista;
  • Centro;
  • Dez de Maio;
  • Niterói;
  • Recanto dos Poetas.

Santa Maria de Jetibá
  • Centro;
  • Colina Verde;
  • Santa Maria Jetibá;
  • São Luiz;
  • São Sebastião Belém;
  • São Sebastião Meio;
  • Vila dos Italianos;
  • Vila Jetibá;
  • Vila Nova.

Pinheiros
  • Canário;
  • Centro;
  • Colina;
  • Domiciano;
  • Jardim Planalto;
  • Jerusalém;
  • Jundiá;
  • Lot. Amélio Fávaro;
  • Morada dos Pinhos;
  • Niterói;
  • Nova Canaã;
  • Nova Galiléia;
  • Nova Jerusalém;
  • Pinheirinho;
  • Polo Industrial;
  • Res. Jardim do Ipê;
  • Res. Pinheiros;
  • Rodovia São Mateus;
  • Santo Antônio;
  • Vila Nova;
  • Vila Verde.

Piaçu, distrito de Muniz Freire
  • Fortaleza;
  • Piaçu Centro

Paulista, em Barra de São Francisco
  • Dos Anjos;
  • Paulista.

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