Mercado de Peixes de Guarapari suspende atendimento ao público nesta semana

O Mercado de Peixes de Guarapari está com o atendimento ao público suspenso desde o meio-dia desta segunda-feira (26). A interrupção ocorre para a realização de adequações na câmara fria utilizada para armazenar resíduos. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos na quinta-feira (29), com a retomada da comercialização de pescados na sexta-feira (30).
Segundo a Prefeitura de Guarapari, a intervenção atende a exigências da Vigilância Sanitária e de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público. O objetivo é garantir o armazenamento adequado dos resíduos gerados diariamente no mercado e evitar problemas sanitários.
Durante os dias 27, 28 e 29 de outubro, o espaço funcionará exclusivamente para reposição de gelo, das 7h às 9h30, sem comercialização de pescado.
O secretário municipal de Pesca e Aquicultura, Antonio Carlos Cavalcanti de Souza, explicou que a suspensão temporária é necessária para a realização das melhorias.
“Precisamos garantir que os resíduos produzidos diariamente no Mercado de Peixes sejam armazenados de maneira adequada, atendendo às exigências sanitárias. Essa intervenção é importante para manter as condições de higiene do espaço e assegurar que o mercado continue funcionando de forma adequada”, afirmou o secretário.
Inaugurado em 26 de janeiro de 1982, o Mercado de Peixes de Guarapari foi reformado e reaberto pela prefeitura há cerca de um ano. Antes dessa reforma, o espaço havia sido fechado devido a problemas no telhado, após laudos da Defesa Civil e uma solicitação do Ministério Público apontarem risco de desabamento.
*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor adjunto Erik Oakes.