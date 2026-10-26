Ludmilla e Yan comandam festival em formato sunset em Vila Velha; saiba mais

A agenda de shows do Espírito Santo ganha um dos nomes mais expressivos da música nacional para o encerramento da temporada. No dia 19 de dezembro, a cantora Ludmilla desembarca em Vila Velha como atração principal de um festival no formato sunset no Café de La Musique. A programação tem início às 16h e conta também com apresentação do cantor Yan, além de atrações convidadas mantidas sob sigilo pela organização.





O show marca o retorno da artista à casa de eventos capixaba, onde já comandou edições anteriores de pré-Réveillon à beira-mar. A cantora volta à orla de Vila Velha no momento de maior versatilidade de sua carreira, transitando entre as fases de pop funk que a consagraram e o projeto de pagode Numanice.