Ludmilla e Yan comandam festival em formato sunset em Vila Velha; saiba mais

A agenda de shows do Espírito Santo ganha um dos nomes mais expressivos da música nacional para o encerramento da temporada. No dia 19 de dezembro, a cantora Ludmilla desembarca em Vila Velha como atração principal de um festival no formato sunset no Café de La Musique. A programação tem início às 16h e conta também com apresentação do cantor Yan, além de atrações convidadas mantidas sob sigilo pela organização.
O show marca o retorno da artista à casa de eventos capixaba, onde já comandou edições anteriores de pré-Réveillon à beira-mar. A cantora volta à orla de Vila Velha no momento de maior versatilidade de sua carreira, transitando entre as fases de pop funk que a consagraram e o projeto de pagode Numanice.
A apresentação em dezembro promete um passeio pelos diferentes momentos da trajetória de Ludmilla. No setlist, são esperados sucessos marcantes como "Maldivas", "Saudades da Gente" e "Rainha da Favela", além de faixas do seu trabalho mais recente, o álbum "Fragmentos", que vem norteando o repertório de suas apresentações pelo país.
A aposta no pagode ganha reforço com o show do cantor Yan. O artista leva ao palco a identidade de seus projetos autorais, como o "Futyando" e o "PagodYANdo", garantindo um repertório focado nos grandes sucessos do gênero e mantendo o ritmo festivo durante a transição do entardecer para a noite à beira-mar.
O espaço foi dividido em três setores para o público: Deck / Pista, Front Stage (em frente ao palco) e Camarote Open Bar Premium.
Serviço | Ludmilla + Yan e convidados
Data: 19 de dezembro
Horário: A partir das 16h (abertura dos portões)
Local: Café de La Musique Vila Velha
Atrações: Ludmilla, Yan e convidados
Ingressos: A partir de R$ 110 (sujeito à virada de lote)
Vendas online: Zig
*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury