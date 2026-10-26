Menos é Mais e Sorriso Maroto fazem show no ES em janeiro; veja os preços

Os grupos de pagode Menos é Mais e Sorriso Maroto vão se apresentar no Espírito Santo durante a temporada de verão. O show está marcado para o dia 8 de janeiro (sexta-feira), no P12 Guarapari, no litoral capixaba. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Ticketbolt, com preços que variam de R$ 130 a R$ 440.





O show pretende reunir fãs dos dois grupos em uma noite dedicada ao pagode nacional, com sucessos que marcaram suas trajetórias e conquistaram o público.





Com uma carreira marcada por canções românticas, o Sorriso Maroto promete levar ao palco hits como “Ainda Gosto de Você”, “Sinais” e “Assim Você Mata o Papai”. As músicas fazem parte do repertório conhecido pelos fãs e reforçam a presença do grupo entre os destaques do pagode brasileiro.





Já o Menos é Mais completa a programação com faixas que ganharam popularidade nas plataformas digitais e nas rodas de pagode. Entre os sucessos esperados estão “Melhor Eu Ir”, “Lapada Dela” e “Coração Partido”, músicas que fazem parte da trajetória recente do grupo.