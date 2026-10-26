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Temporada de Verão

Menos é Mais e Sorriso Maroto fazem show no ES em janeiro; veja os preços

Grupos se apresentam no litoral capixaba durante a temporada de verão, com sucessos como “Coração Partido”, “Sinais” e “Ainda Gosto de Você”
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 15:34

Grupo Menos e Mais e Sorriso Maroto
Grupo Menos e Mais e Sorriso Maroto Thaís Mallon/Reprodução/Instagram/@sorrisomaroto

Os grupos de pagode Menos é Mais e Sorriso Maroto vão se apresentar no Espírito Santo durante a temporada de verão. O show está marcado para o dia 8 de janeiro (sexta-feira), no P12 Guarapari, no litoral capixaba. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Ticketbolt, com preços que variam de R$ 130 a R$ 440.


O show pretende reunir fãs dos dois grupos em uma noite dedicada ao pagode nacional, com sucessos que marcaram suas trajetórias e conquistaram o público. 


Com uma carreira marcada por canções românticas, o Sorriso Maroto promete levar ao palco hits como “Ainda Gosto de Você”, “Sinais” e “Assim Você Mata o Papai”. As músicas fazem parte do repertório conhecido pelos fãs e reforçam a presença do grupo entre os destaques do pagode brasileiro.


Já o Menos é Mais completa a programação com faixas que ganharam popularidade nas plataformas digitais e nas rodas de pagode. Entre os sucessos esperados estão “Melhor Eu Ir”, “Lapada Dela” e “Coração Partido”, músicas que fazem parte da trajetória recente do grupo.

Serviço

Verão P12 - Sorriso Maroto e Menos é Mais

Data: 08 de janeiro (sexta-feira) de 2027

Ingressos: plataforma Ticketbolt

Abertura dos portões: 20h30

Local: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26 - Porto Grande - Guarapari/ES

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