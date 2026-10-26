Horóscopo coreano: veja as previsões para a semana de 26 de outubro a 01 de novembro de 2026

Nesta semana, o nativo deverá aproveitar os dias para movimentar projetos, buscar novas experiências e rever aquilo que limita seu crescimento. Será importante tomar cuidado com a dispersão: escolher uma prioridade poderá ser mais produtivo do que tentar resolver tudo ao mesmo tempo. No amor, recomenda-se respeitar tanto a própria liberdade quanto a do outro.