O Brasil pós-eleições: o que acontece com quem vive do próprio trabalho?

Encerradas as eleições de 2026, uma questão ganha espaço no debate nacional: quais serão os próximos passos da política trabalhista brasileira? Para milhões de trabalhadores, o resultado das urnas não representa apenas uma mudança ou continuidade de governo, mas também a expectativa sobre decisões que poderão afetar salários, empregos e condições de trabalho.





Com a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa apresentado para

o novo mandato coloca em discussão o fortalecimento da proteção trabalhista, o

enfrentamento de contratações fraudulentas, a regulamentação do trabalho por

aplicativos e a valorização da negociação coletiva.





Entre as mudanças recentes, destaca-se a promulgação da Emenda Constitucional nº141, que estabelece o fim da escala 6x1 e a redução progressiva da jornada máxima

semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial.