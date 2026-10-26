O Brasil pós-eleições: o que acontece com quem vive do próprio trabalho?

Encerradas as eleições de 2026, uma questão ganha espaço no debate nacional: quais serão os próximos passos da política trabalhista brasileira? Para milhões de trabalhadores, o resultado das urnas não representa apenas uma mudança ou continuidade de governo, mas também a expectativa sobre decisões que poderão afetar salários, empregos e condições de trabalho.
Com a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa apresentado para
o novo mandato coloca em discussão o fortalecimento da proteção trabalhista, o
enfrentamento de contratações fraudulentas, a regulamentação do trabalho por
aplicativos e a valorização da negociação coletiva.
Entre as mudanças recentes, destaca-se a promulgação da Emenda Constitucional nº141, que estabelece o fim da escala 6x1 e a redução progressiva da jornada máxima
semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial.
A implementação ocorrerá por etapas, exigindo adaptações nas relações de trabalho e na organização das empresas.
Outro ponto relevante é a pejotização. A contratação por pessoa jurídica permanece no centro de discussões jurídicas, especialmente quando utilizada para encobrir relações que apresentam os requisitos legais do vínculo empregatício. O desafio será distinguir modelos legítimos de prestação de serviços de situações fraudulentas.
Também merece atenção a situação dos trabalhadores de aplicativos. A expansão dessas plataformas trouxe novas formas de geração de renda, mas mantém questões sobre proteção previdenciária, remuneração, transparência dos algoritmos e condições de trabalho.
No campo econômico, o debate envolve os custos de contratação, a formalização de empregos e os efeitos das mudanças legislativas sobre empresas de diferentes portes. Essas questões deverão ocupar espaço nas negociações entre governo, Congresso, empregadores e representantes dos trabalhadores.
Entretanto, é necessário compreender que propostas eleitorais não se transformam automaticamente em direitos. Algumas medidas dependem de regulamentação, aprovação legislativa e definição de mecanismos de fiscalização.
O período pós-eleitoral, portanto, exige acompanhamento atento, responsabilidade institucional e segurança jurídica. Afinal, independentemente de quem ocupa a Presidência da República, o Direito do Trabalho continuará diante de uma questão fundamental: como conciliar as transformações econômicas, a geração de empregos e a proteção da dignidade de quem trabalha?
É nessa discussão, para além das disputas eleitorais, que se definirão os próximos capítulos das relações trabalhistas no Brasil.