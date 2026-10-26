AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Artigos
  • O Brasil pós-eleições: o que acontece com quem vive do próprio trabalho?
Leonardo Tonetto

Artigo de Opinião

É advogado trabalhista e professor universitário
Leonardo Tonetto

O Brasil pós-eleições: o que acontece com quem vive do próprio trabalho?

É necessário compreender que propostas eleitorais não se transformam automaticamente em direitos. Algumas medidas dependem de regulamentação, aprovação legislativa e definição de mecanismos de fiscalização
Leonardo Tonetto
É advogado trabalhista e professor universitário

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 17:53

Publicado em 

26 out 2026 às 17:53

Encerradas as eleições de 2026, uma questão ganha espaço no debate nacional: quais serão os próximos passos da política trabalhista brasileira? Para milhões de trabalhadores, o resultado das urnas não representa apenas uma mudança ou continuidade de governo, mas também a expectativa sobre decisões que poderão afetar salários, empregos e condições de trabalho.


Com a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa apresentado para

o novo mandato coloca em discussão o fortalecimento da proteção trabalhista, o

enfrentamento de contratações fraudulentas, a regulamentação do trabalho por

aplicativos e a valorização da negociação coletiva.


Entre as mudanças recentes, destaca-se a promulgação da Emenda Constitucional nº141, que estabelece o fim da escala 6x1 e a redução progressiva da jornada máxima

semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Supermercados e lojas: veja o que está em negociação no ES sobre o trabalho aos domingos

Imagem de destaque

Diploma não encerra formação: mercado de trabalho impulsiona busca por atualização profissional no Brasil

Imagem de destaque

Fim da escala 6x1 no Senado: Brasil aprova maior redução da jornada de trabalho desde 1988

A implementação ocorrerá por etapas, exigindo adaptações nas relações de trabalho e na organização das empresas.


Outro ponto relevante é a pejotização. A contratação por pessoa jurídica permanece no centro de discussões jurídicas, especialmente quando utilizada para encobrir relações que apresentam os requisitos legais do vínculo empregatício. O desafio será distinguir modelos legítimos de prestação de serviços de situações fraudulentas.


Também merece atenção a situação dos trabalhadores de aplicativos. A expansão dessas plataformas trouxe novas formas de geração de renda, mas mantém questões sobre proteção previdenciária, remuneração, transparência dos algoritmos e condições de trabalho.


No campo econômico, o debate envolve os custos de contratação, a formalização de empregos e os efeitos das mudanças legislativas sobre empresas de diferentes portes. Essas questões deverão ocupar espaço nas negociações entre governo, Congresso, empregadores e representantes dos trabalhadores.

Carteira de trabalho digital.
Trabalhador tem milhares de oportunidades com carteira assinada Marcelo Camargo/Agência Brasil

Entretanto, é necessário compreender que propostas eleitorais não se transformam automaticamente em direitos. Algumas medidas dependem de regulamentação, aprovação legislativa e definição de mecanismos de fiscalização.


O período pós-eleitoral, portanto, exige acompanhamento atento, responsabilidade institucional e segurança jurídica. Afinal, independentemente de quem ocupa a Presidência da República, o Direito do Trabalho continuará diante de uma questão fundamental: como conciliar as transformações econômicas, a geração de empregos e a proteção da dignidade de quem trabalha?


É nessa discussão, para além das disputas eleitorais, que se definirão os próximos capítulos das relações trabalhistas no Brasil.

Tópicos Relacionados

Carteira de Trabalho Justiça do Trabalho Trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.