Supermercados e lojas: veja o que está em negociação no ES sobre o trabalho aos domingos

A possibilidade de os supermercados voltarem a funcionar aos domingos no Espírito Santo está em discussão entre representantes dos empresários e dos trabalhadores. A negociação ocorre às vésperas do fim do período inicialmente estabelecido para o fechamento dos estabelecimentos, em 31 de outubro, e em meio às mudanças na jornada de trabalho, com a aprovação da escala 5x2, prevista para entrar em vigor em 15 de dezembro deste ano.





De acordo com o Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado do Espírito Santo (Sindicomerciários), a segunda rodada de negociação com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) foi realizada na semana passada.





Além do funcionamento dos supermercados aos domingos, as discussões envolvem reivindicações para outros segmentos do comércio, especialmente o setor lojista, como a ampliação do tíquete-alimentação, reajustes salariais e manutenção de benefícios trabalhistas.





Para o Sindicomerciários, a adoção da escala 5x2, que prevê cinco dias de trabalho e dois de descanso por semana, fortalece a defesa da manutenção do fechamento dos supermercados aos domingos. A entidade ressalta, no entanto, que a mudança na legislação não garante que os estabelecimentos continuarão fechados nesse dia da semana.





"A escala 5x2 representa um importante reforço político e sindical para a manutenção do descanso aos domingos nos supermercados capixabas. Mas é necessário distinguir o fortalecimento dessa reivindicação da garantia jurídica de que os estabelecimentos continuarão fechados", afirmou o sindicato.





A entidade defende a continuidade do descanso aos domingos e afirma que, até o momento, não identificou resistência significativa por parte dos representantes patronais. Apesar disso, a Fecomércio-ES ainda não apresentou uma resposta formal às reivindicações da categoria.





Conforme o sindicato, os representantes dos empresários se comprometeram a agendar uma nova rodada de negociação para apresentar um posicionamento sobre as propostas, mas ainda não há data definida para o encontro.





A restrição ao funcionamento dos supermercados aos domingos começou em 1º de março de 2026, após acordo firmado entre representantes patronais e trabalhadores na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2025-2027. A medida foi estabelecida inicialmente por oito meses, com possibilidade de revisão a partir de novembro.





Procurada pela reportagem, a Fecomércio-ES confirmou que as negociações estão em andamento, mas ressaltou que ainda não há definição sobre o funcionamento dos estabelecimentos aos domingos.





"Sobre a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) que estabelece as regras para o funcionamento dos supermercados aos domingos, a Fecomércio-ES informa que está em processo de negociação com o objetivo de encontrar o melhor caminho para o setor, respeitando todas as variáveis existentes. Assim que houver uma definição sobre o tema, iremos divulgar de imediato", informou a federação, em nota.





A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) também afirmou que ainda não há decisão sobre o assunto.





"A Acaps informa que ainda não há definição sobre o funcionamento aos domingos. A decisão será tomada pela Fecomércio, representantes do setor supermercadista e Sindicomerciários na convenção coletiva a ser assinada entre as partes", destacou a entidade.