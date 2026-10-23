Bloco de granito se desprende de carreta na ES 166; motorista fica ferido

Um motorista de carreta ficou ferido após um bloco de granito se desprender do veículo que conduzia na manhã desta sexta-feira (23), na ES 166, na localidade de Santo Antônio do Oriente, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu enquanto a carreta fazia uma curva.





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de tombamento. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o motorista recebendo atendimento de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





O condutor contou aos policiais que, ao fazer a curva, sentiu o peso da carga se deslocar para o lado direito. Nesse momento, segundo relato dele, o pino de engate da carreta se quebrou, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo.





A carreta atingiu uma estrutura às margens da rodovia e um poste de iluminação, provocando a queda de fios de energia elétrica e de internet.





Após receber os primeiros socorros, o motorista foi encaminhado ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Não há informações sobre o estado de saúde dele.