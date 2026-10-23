Libertadores Feminina tem chance de final brasileira pela terceira vez

A noite dessa quinta-feira (22) encerrou a fase de grupos da edição deste ano da Libertadores Feminina, que é disputada em Quito (Equador). As quartas de final começam neste sábado (24), com Corinthians e Palmeiras em campo. No domingo (25), será a vez de o Cruzeiro buscar vaga nas semifinais.
Os horários dos confrontos ainda serão anunciados pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). O Estádio Banco Guayaquil - casa do Independiente del Valle - será palco dos quatro jogos da fase eliminatória.
Os cruzamentos tornam possível um duelo 100% brasileiro na final pela terceira vez, repetindo o que ocorreu nas finais de 2019 e 2023. Em ambas, coincidentemente, o Timão levou a taça.
Há sete anos, Corinthians e Ferroviária mediram forças na decisão em Quito. As Brabas venceram por 2 a 0, com gols da atacante Giovanna Crivelari (atualmente no São Paulo) e da lateral Juliete (que segue no time alvinegro).
Quatro anos depois, em Cali (Colômbia), a final teve, simplesmente, um clássico entre Timão e Palmeiras. A atacante Millene (hoje no Cruzeiro e fora da Libertadores devido a uma contusão) fez o gol do título corintiano em cima das arquirrivais.
O Derby Paulistano, aliás, pode se repetir na edição deste ano da Libertadores, mas nas semifinais. As Brabas têm de eliminar o Dragonas (time feminino do Independiente del Valle) e o Verdão superar o Santa Fe (Colômbia). Desta forma, os rivais se enfrentariam na próxima quarta-feira (28), no Casa Blanca, estádio da LDU, valendo vaga na decisão.
Para que a final seja brasileira, além de Corinthians ou Palmeiras avançarem, será necessário que o Cruzeiro prossiga. A equipe mineira terá pela frente o Libertad (Paraguai) nas quartas. Caso se classifiquem, as Cabulosas pegam quem passar entre Deportivo Cali (Colômbia) e Olimpia (Paraguai), que também se enfrentam no domingo.
Estreante na Libertadores, o Cruzeiro encerrou a participação na primeira fase na última quinta, batendo o Olimpia por 3 a 0, no Banco Guayaquil. A Raposa concluiu o Grupo C na liderança, com três vitórias em três jogos.
As paraguaias, apesar do revés, passaram na segunda posição com quatro pontos, beneficiadas pela derrota do Bolívar (Bolívia) para a LDU por 6 a 0 no Casa Blanca. O time equatoriano, com três pontos, ficou na terceira colocação da chave, seguido pelas bolivianas, com um ponto.
Aos 19 minutos do primeiro tempo, Gisseli foi lançada às costas da marcação pela atacante Gaby Rodríguez e chutou cruzado para abrir o placar. Inicialmente anulado por impedimento da lateral, o gol acabou validado após intervenção da arbitragem de vídeo.
O Cruzeiro ampliou logo no primeiro ataque da etapa final. A meia Pri Back tentou cruzar na área pela direita, a bola acabou indo direto para o gol e bateu no travessão. A sobra caiu nos pés da atacante Marília, artilheira do último Campeonato Brasileiro, e foi para as redes.
Em ritmo de treino, as Cabulosas ainda marcaram o terceiro. Aos 25, a volante Mari Andrade cruzou pela direita e a meia Rafa Levis, de primeira, completou para o gol e decretou o placar final em Quito.
Também nessa quinta, houve a conclusão do Grupo D, o único sem clubes do Brasil. O Deportivo Cali garantiu a liderança, com sete pontos, ao vencer o Universidad de Chile por 3 a 2, no Banco Guayaquil. O Libertad empatou em 2 a 2 com o Nacional (Uruguai) no Casa Blanca e ficou na segunda posição, com cinco pontos. As uruguaias (dois pontos) e as chilenas (um ponto) deram adeus.
Os outros brasileiros também se classificaram na liderança de suas chaves. O Corinthians - assim como o Cruzeiro - ganhou as três partidas da primeira fase, assegurando a ponta do Grupo A com a goleada da última quarta-feira (21), por 5 a 1, sobre o Santa Fe, no Banco Guayaquil.
As atacantes Belén Aquino (duas vezes), Gisela Robledo e Vic Albuquerque, além da volante Duda Sampaio, marcaram para as alvinegras. A meia Kelly Ibargüen fez o gol das colombianas, que avançaram em segundo, com seis pontos. O Colo-Colo (Chile), com três pontos, e o Caracas (Venezuela), zerado, se despediram da competição.
Ainda na quarta, o Palmeiras garantiu o primeiro lugar do Grupo B ao empatar por 1 a 1 com o Dragonas no Banco Guayaquil. O Verdão teve Gláucia expulsa nos acréscimos da etapa inicial, abriu o placar com a também atacante Bia Zaneratto, mas a volante Evelyn Burgos igualou.
As Palestrinas foram a sete pontos, dois a mais que o Dragonas, que também avançou. O Belgrano (Argentina), com quatro pontos, e o Universitario (Peru), que perdeu os três jogos que disputou, retornaram para casa.