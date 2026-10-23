Sá Cavalcante lança 2ª fase do Parque Flora em Vitória

A Sá Cavalcante anunciou o lançamento da torre B (Buganvília), que marca a segunda fase do Parque Flora, residencial-clube localizado em Jardim Camburi, Vitória. O lançamento, marcado para 14 de novembro, acontece após as duas primeiras torres (A e C), apresentadas ao mercado em 2025, atingirem a marca de 80% das unidades vendidas.
Desenvolvido em um terreno de 8.955,35 m² na Rua Oswaldo Bastos de Souza Freitas, o empreendimento prevê um total de 248 apartamentos distribuídos em três torres de nove pavimentos, além de um conjunto de 18 lojas integradas ao térreo.
Com o novo lançamento, a Torre B adiciona 119 unidades habitacionais ao complexo, ofertando plantas de 2 e 3 quartos, com opções de uma ou três suítes e unidades garden. No Parque Flora, as áreas privativas variam de 64,78 m² a 227,01 m². A conclusão total das obras e a entrega das chaves estão programadas para 2029.
“A chegada da Torre B dá continuidade a um projeto que teve uma receptividade muito positiva desde o lançamento das primeiras torres. O Parque Flora foi concebido para acompanhar diferentes estilos de vida, com plantas variadas e uma estrutura de residencial-clube que se destaca na região”, afirma Pedro Setúbal, gerente comercial da Sá Cavalcante.
O projeto total do empreendimento destina 5.067 m² para áreas verdes e paisagismo, além de 3.439 m² para a estrutura de lazer e conveniência, que engloba 29 ambientes equipados, como piscinas, academia, áreas de coworking, quadra recreativa e espaços gourmet.
O projeto arquitetônico do empreendimento é assinado por Carlos Eduardo Calmon e aplica conceitos de arquitetura bioclimática e biofílica para otimizar ventilação e iluminação naturais. O paisagismo é assinado por Sergio Santana e os interiores pela Amazonas Arquitetura.
Na frente de eficiência energética e ambiental, a infraestrutura contempla geração fotovoltaica parcial para áreas comuns, sistema de reaproveitamento de água pluvial, iluminação em LED e medição individualizada de água e gás.
Colunista de A Gazeta no Conecta Imobi 2026
A advogada capixaba Raquel Queiroz Braga, especialista em locações imobiliárias e colunista de Imóveis A Gazeta, participou da 13ª edição do Conecta Imobi, realizada nos dias 21 e 22 de outubro no São Paulo Expo, em São Paulo. Esta foi a quarta participação da profissional como palestrante no evento.
Em sua apresentação, realizada no dia 21 de outubro, Raquel abordou os impactos da Reforma Tributária sobre o segmento de locações imobiliárias, com foco nas transformações nas regras fiscais e na segurança jurídica das operações do setor. “Estar mais uma vez entre os maiores nomes do país é essencial para antecipar cenários e blindar juridicamente as operações frente às novas regras fiscais”, ressalta.
O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na integralização de capital social, inclusive para empresas com atividade predominantemente imobiliária. Concluído no julgamento do Tema 1.348, o novo entendimento permite afastar a cobrança do imposto (cuja alíquota geral em Vitória é de 2%, representando uma economia de R$ 40 mil em uma operação de R$ 2 milhões), desde que preenchidos os requisitos legais da operação.
A mudança jurisprudencial impacta diretamente a estruturação de holdings patrimoniais e a reorganização de bens para sucessão familiar. No entanto, Torres Mônico, assessor de investimentos da Sicredi Serrana, em Vitória, alerta que a transferência de ativos exige avaliação prévia dos custos de constituição e manutenção da pessoa jurídica, além das implicações tributárias e jurídicas específicas de cada estrutura.
“Uma decisão patrimonial não deve ser tomada considerando apenas o possível benefício tributário. É fundamental compreender a composição do patrimônio, os custos envolvidos, a necessidade de liquidez e os objetivos da família para os próximos anos. Quando existe planejamento, as decisões deixam de ser pontuais e passam a fazer parte de uma estratégia financeira de longo prazo, que também considera a sucessão e a continuidade dos negócios”, pontua.
Inadimplência no aluguel cai para 2,93% em setembro e bate recorde histórico no país
A taxa de inadimplência no mercado de locação imobiliária do Brasil recuou para 2,93% em setembro de 2026, atingindo o menor patamar da série histórica iniciada em abril de 2023. O indicador aponta queda de 0,18 ponto percentual em relação a agosto (3,11%) e redução de 0,87 ponto percentual na comparação anual com setembro de 2025 (3,80%). Os dados pertencem ao Índice de Inadimplência Locatícia (IIL) da Superlógica. Por tipologia, o segmento comercial lidera os atrasos com taxa de 4,11%, seguido por casas (3,23%) e apartamentos (2,12%).