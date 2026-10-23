Sá Cavalcante lança 2ª fase do Parque Flora em Vitória

A Sá Cavalcante anunciou o lançamento da torre B (Buganvília), que marca a segunda fase do Parque Flora, residencial-clube localizado em Jardim Camburi, Vitória. O lançamento, marcado para 14 de novembro, acontece após as duas primeiras torres (A e C), apresentadas ao mercado em 2025, atingirem a marca de 80% das unidades vendidas.





Desenvolvido em um terreno de 8.955,35 m² na Rua Oswaldo Bastos de Souza Freitas, o empreendimento prevê um total de 248 apartamentos distribuídos em três torres de nove pavimentos, além de um conjunto de 18 lojas integradas ao térreo.





Com o novo lançamento, a Torre B adiciona 119 unidades habitacionais ao complexo, ofertando plantas de 2 e 3 quartos, com opções de uma ou três suítes e unidades garden. No Parque Flora, as áreas privativas variam de 64,78 m² a 227,01 m². A conclusão total das obras e a entrega das chaves estão programadas para 2029.





“A chegada da Torre B dá continuidade a um projeto que teve uma receptividade muito positiva desde o lançamento das primeiras torres. O Parque Flora foi concebido para acompanhar diferentes estilos de vida, com plantas variadas e uma estrutura de residencial-clube que se destaca na região”, afirma Pedro Setúbal, gerente comercial da Sá Cavalcante.