Sólida lança condomínio de casas na Prainha, em Vila Velha, com píer flutuante

A Sólida Empreendimentos anunciou o lançamento do Sensi Al Mare, condomínio residencial localizado na Prainha, em Vila Velha. O empreendimento estima um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 400 milhões e ocupará uma área total de 22.050 m², situada entre a faixa costeira e a Mata Atlântica.
O empreendimento é composto por 51 residências unifamiliares com áreas privativas que variam de 268 m² a 563,49 m². As unidades têm valores a partir de R$ 5,5 milhões, o que fixa o preço médio do metro quadrado inicial em aproximadamente R$ 20,5 mil. Todas as casas contarão com quatro suítes, piscina privativa, área gourmet e de três a quatro vagas de garagem.
O principal vetor de diferenciação técnica do projeto é a infraestrutura voltada ao uso marítimo, que inclui um píer flutuante para atracação de embarcações de pequeno e médio porte e serviço dedicado de concierge náutico. A área de lazer comum engloba piscina com bar operacional, academia, espaço wellness, área gastronômica, lounge com fogo de chão e paisagismo integrado.
O projeto arquitetônico é assinado pelo escritório Pretti Arquitetura, com colaboração da Hueb Ferreira Arquitetos nas fachadas. Os interiores foram desenvolvidos por Tatiana Coutinho e Roberta Vilela, enquanto o paisagismo ficou a cargo de Alexandre Lico.
“O valor de um projeto como o Sensi está na combinação de fatores que não podem ser analisados isoladamente. Localização, dimensão das residências, baixa densidade, arquitetura, serviços e a relação direta com o mar formam um conjunto difícil de reproduzir. É essa soma que orientou nossas decisões desde a concepção do empreendimento”, explica a diretora comercial e de Marketing da Sólida Empreendimentos, Luciana Morales.
Este é o segundo investimento da empresa na região, que passa por um processo de adensamento de alto padrão. A empresa está em fase final de implantação do Botanical Exclusive Home, condomínio vizinho composto por 33 residências. A expansão da oferta na região sinaliza a consolidação da Prainha como um polo para projetos imobiliários de baixa densidade voltados ao segmento de luxo no Espírito Santo.
Vila Velha em alta
Vila Velha lidera o ranking nacional de valorização imobiliária no período de 12 meses, com alta de 14,76%, segundo o Índice FipeZap de Venda Residencial de setembro. Para Rodrigo Laranja, diretor da Portocale, o resultado reflete a atratividade do município capixaba. “Vila Velha reúne localização estratégica, infraestrutura e qualidade de vida, fatores que despertam o interesse de moradores e investidores e contribuem para a valorização do mercado imobiliário”, destaca.
A adoção do conceito de fachada ativa (que integra lojas comerciais ao pavimento térreo de edifícios residenciais) ganha espaço nos lançamentos imobiliários de Vitória. A tendência é impulsionada pelas diretrizes do Plano Diretor Urbano (PDU) da Capital, que concedem incentivos urbanísticos ao uso misto para estimular o fluxo de pedestres, eliminar muros cegos e permitir o uso de recuos frontais para atendimento comercial em bairros consolidados.
A estratégia orienta empreendimentos locais como os projetos da Igom/Mazzini: Vizzo, em fase final de obras em Jardim Camburi, com 86 apartamentos e lojas integradas, e Esquina, em Jardim da Penha, que reúne 117 unidades habitacionais e pontos comerciais na base. Para viabilizar a operação e a convivência entre o público externo e os moradores, os projetos adotam portarias, garagens e acessos totalmente segregados, além de regramento específico nas convenções de condomínio para a seleção das atividades comerciais permitidas.
“Havia uma resistência histórica nos empreendimentos de médio e alto padrão quanto a lojas no pavimento térreo. Para funcionar, é indispensável que a convenção condominial regule as tipologias comerciais permitidas, evitando atividades que causem desconforto operacional aos moradores. Quando essa regra é clara, a percepção se inverte: a calçada torna-se uma extensão viva da cidade, e o trânsito constante de pessoas amplia tanto a segurança real quanto a sensação de conforto de quem transita pela região", explica o diretor-presidente da Igom/Mazzini, Luiz Cláudio Mazzini Gomes.
Nazca e Impacto iniciam fase de superestrutura do Youniverse
O empreendimento Youniverse, desenvolvido pela Nazca com construção da Impacto Engenharia na Enseada do Suá, em Vitória, iniciou a etapa de superestrutura. A nova fase ocorre após a conclusão das fundações, processo que demandou a cravação de mais de 20 quilômetros de estacas e a concretagem de um bloco de fundação que consumiu mais de 2 mil metros cúbicos de concreto.
O projeto imobiliário reúne unidades nas tipologias studio, 2 e 3 quartos, além de pavimento térreo com mall comercial e rooftop voltado para área de lazer. “Uma das maiores fundações já realizadas no Espírito Santo, envolvendo um trabalho bem rigoroso de controle. Agora chegamos à fase da superestrutura, quando o empreendimento começa a ganhar altura”, ressalta a responsável pela gerência de engenharia da Nazca, Maria Fernanda Jogaib.
O município de Linhares (ES) registrou o anúncio de R$ 620 milhões em novos investimentos privados, voltados para a instalação e expansão de operações industriais e do agronegócio. Os projetos, geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade, preveem a criação de 400 empregos diretos e 1.000 postos de trabalho temporários durante a fase de implantação.
A expansão privada é acompanhada por R$ 59 milhões em investimentos públicos em obras de infraestrutura urbana, que abrangem intervenções de mobilidade, macrodrenagem, pavimentação e a construção de um novo Terminal Rodoviário. O aporte público visa adequar a malha viária e o acesso aos bairros ao novo fluxo habitacional da cidade.
“Para o setor imobiliário, esse movimento pode se traduzir em novas demandas. A instalação e a expansão de empresas aumentam a circulação de profissionais, geram empregos e movimentam comércio e serviços, com reflexos também sobre a procura por moradia, fixa ou temporária”, avalia Bruno Boechat, diretor administrativo da Octo Empreendimentos.
Grupo OLX lança ferramentas com inteligência artificial para corretores e imobiliárias
O Grupo OLX apresentou o Especialista PRO e o Lead Turbinado, duas novas ferramentas direcionadas a corretores e imobiliárias durante o Conecta Imobi 2026, que aconteceu nos dias 21 e 22 de outubro. As soluções utilizam inteligência artificial e análise de dados para mapear o comportamento de busca dos usuários e oferecer recomendações estratégicas sobre os anúncios cadastrados.
O Especialista PRO atua no diagnóstico do portfólio dos anunciantes, sugerindo ajustes de preço, descrição e destaque de ofertas com base nos dados de oferta e demanda. Por sua vez, o Lead Turbinado identifica filtros, regiões de interesse e tipos de transação pesquisados pelos clientes, recomendando de forma automatizada outros imóveis da carteira do anunciante que sejam compatíveis com esse perfil.
As ferramentas foram disponibilizadas para os mais de 20 mil clientes profissionais da plataforma por meio do ambiente de gestão CanalPro. “A partir de agora, o profissional recebe o contexto para começar a conversa certa e saber qual outro imóvel de sua carteira oferecer, se for o caso, tornando a jornada do profissional rumo ao fechamento do negócio mais eficiente”, afirma Lilian Goldstein Ferraz, CPO do Grupo OLX.