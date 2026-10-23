Sólida lança condomínio de casas na Prainha, em Vila Velha, com píer flutuante

A Sólida Empreendimentos anunciou o lançamento do Sensi Al Mare, condomínio residencial localizado na Prainha, em Vila Velha. O empreendimento estima um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 400 milhões e ocupará uma área total de 22.050 m², situada entre a faixa costeira e a Mata Atlântica.





O empreendimento é composto por 51 residências unifamiliares com áreas privativas que variam de 268 m² a 563,49 m². As unidades têm valores a partir de R$ 5,5 milhões, o que fixa o preço médio do metro quadrado inicial em aproximadamente R$ 20,5 mil. Todas as casas contarão com quatro suítes, piscina privativa, área gourmet e de três a quatro vagas de garagem.





O principal vetor de diferenciação técnica do projeto é a infraestrutura voltada ao uso marítimo, que inclui um píer flutuante para atracação de embarcações de pequeno e médio porte e serviço dedicado de concierge náutico. A área de lazer comum engloba piscina com bar operacional, academia, espaço wellness, área gastronômica, lounge com fogo de chão e paisagismo integrado.