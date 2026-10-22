Empar anuncia residencial em terreno do antigo Banco Santos Neves em Vitória

A Empar Incorporadora anunciou para janeiro de 2027 o pré-lançamento do empreendimento residencial e comercial Átrio, localizado no bairro Santa Helena. O projeto ocupará o terreno do antigo Banco Santos Neves, considerado uma das últimas áreas disponíveis desse porte na região, com entrega prevista para janeiro de 2030.





Segundo a empresa, o empreendimento terá uso misto. O térreo abrigará três lojas comerciais que somam 413,35 m² de área e contam com 12 vagas de garagem privativas. A estrutura residencial começará no quarto pavimento, que terá unidades do tipo garden e se estenderá por 15 andares. Ao todo, serão 75 apartamentos de 2 quartos com suíte, distribuídos em cinco unidades por andar. Cada unidade terá uma vaga de garagem.





“O projeto privilegia plantas funcionais e soluções de conforto, voltadas ao público que deseja morar próximo a serviços, restaurantes e comércio, sem abrir mão de privacidade e infraestrutura de lazer”, conta a diretora da Empar Incorporadora, Camila Menezes.





No topo do edifício estarão as áreas de lazer e convivência. A cobertura contará com academia, sauna, pub, espaço gourmet, deck molhado e piscina. A proposta arquitetônica visa atender a demanda por moradias em localizações centrais com acesso rápido a comércios e serviços, reduzindo a necessidade de deslocamentos urbanos.





“Escolhemos um terreno ícone de Santa Helena para desenvolver um empreendimento que dialoga com o estilo de vida atual, centrado no bem-estar integral. O Átrio reúne apartamentos bem planejados, áreas comuns completas, além de lojas no térreo que trazem conveniência para o dia a dia, serviços e facilidades que reduzem deslocamentos e otimizam o tempo”, afirma.