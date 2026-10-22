Empar anuncia residencial em terreno do antigo Banco Santos Neves em Vitória

A Empar Incorporadora anunciou para janeiro de 2027 o pré-lançamento do empreendimento residencial e comercial Átrio, localizado no bairro Santa Helena. O projeto ocupará o terreno do antigo Banco Santos Neves, considerado uma das últimas áreas disponíveis desse porte na região, com entrega prevista para janeiro de 2030.
Segundo a empresa, o empreendimento terá uso misto. O térreo abrigará três lojas comerciais que somam 413,35 m² de área e contam com 12 vagas de garagem privativas. A estrutura residencial começará no quarto pavimento, que terá unidades do tipo garden e se estenderá por 15 andares. Ao todo, serão 75 apartamentos de 2 quartos com suíte, distribuídos em cinco unidades por andar. Cada unidade terá uma vaga de garagem.
“O projeto privilegia plantas funcionais e soluções de conforto, voltadas ao público que deseja morar próximo a serviços, restaurantes e comércio, sem abrir mão de privacidade e infraestrutura de lazer”, conta a diretora da Empar Incorporadora, Camila Menezes.
No topo do edifício estarão as áreas de lazer e convivência. A cobertura contará com academia, sauna, pub, espaço gourmet, deck molhado e piscina. A proposta arquitetônica visa atender a demanda por moradias em localizações centrais com acesso rápido a comércios e serviços, reduzindo a necessidade de deslocamentos urbanos.
“Escolhemos um terreno ícone de Santa Helena para desenvolver um empreendimento que dialoga com o estilo de vida atual, centrado no bem-estar integral. O Átrio reúne apartamentos bem planejados, áreas comuns completas, além de lojas no térreo que trazem conveniência para o dia a dia, serviços e facilidades que reduzem deslocamentos e otimizam o tempo”, afirma.
It House vende 80% das unidades
O empreendimento It House, da Casamorada, atingiu a etapa de concretagem da 21ª laje de sua estrutura de 25 pavimentos. Localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, o empreendimento já está com 80% das unidades comercializadas. A previsão de conclusão é para o final de 2027.
O projeto soma 99 unidades habitacionais com tipologias de 2 e 3 quartos de 61,97 m² a 92,60 m² nas plantas padrão, além de unidades do tipo garden com áreas de 72,28 m² a 156,47 m², e uma ou duas vagas de garagem. A infraestrutura conta com área de lazer dividida entre o pilotis e o pavimento superior (Sky Lounge), que abriga estrutura coberta com piscina aquecida, academia, spa e espaço gourmet.
O empreendimento Manami Ocean Living, localizado em uma península na Enseada Azul, em Guarapari, entrou na fase de acabamentos com mais de 70% de suas unidades comercializadas. O projeto reúne apartamentos de 3 e 4 suítes, com metragens que variam de 137 m² a 210 m², todos equipados com piscina aquecida privativa nas varandas e acesso exclusivo às praias do Buzo e Jogo da Baleia.
As obras alcançaram a marca de 40% das esquadrias com desempenho termoacústico instaladas. As unidades contam com especificações que incluem quartzito Taj Mahal e Paraná Monte Cristo, louças e metais Rocca, cubas assinadas por Ruy Ohtake, além de preparação para automação residencial nos cortineiros e integração para controle de gás, hidráulica e elétrica por smartphone. A infraestrutura do condomínio prevê pontos para carros elétricos, reaproveitamento de água e energia solar.
“O Manami reúne atributos que são muito raros em um projeto único. Quando chegamos à fase dos acabamentos, essa proposta fica ainda mais evidente, porque a exclusividade não está somente na localização, mas também na qualidade e nos detalhes de cada unidade”, afirma a vice-presidente da Invite Inc., Paula Rody.
MRV adia primeira parcela para fevereiro em ação de vendas de outubro
A MRV lançou uma campanha promocional válida durante o mês de outubro que adia o pagamento da primeira parcela para o Carnaval de 2027 na compra de unidades participantes em todo o país. A ação é voltada para compradores que buscam utilizar o subsídio do programa Minha Casa, Minha Vida e o 13º salário na estruturação do planejamento financeiro para a aquisição da casa própria ainda em 2026.
A iniciativa acompanha levantamento interno da construtora com 1.380 clientes em 21 estados, no qual 41% apontaram a saída do aluguel como principal motivação de compra. O movimento é impulsionado pela alta de 9,16% no preço dos aluguéis nos 12 meses encerrados em agosto, segundo o Índice FipeZap. A pesquisa indicou ainda que a localização é o fator decisivo para 41% dos entrevistados, seguida pela facilidade de pagamento (20%), com 47,5% dos compradores concentrados nas Faixas 2 e 3 do programa federal.
A Grand Construtora firmou uma parceria com o Banco Santander para disponibilizar crédito imobiliário aos compradores do Taj Home Resort ainda durante a fase de obras, antes da emissão do Habite-se. A condição permite o financiamento de até 100% do saldo devedor e encerra a correção mensal do contrato pelo Custo Unitário Básico (CUB/ES), índice que acumulou alta de 10,30% nos 12 meses encerrados em agosto de 2026.
A modalidade de crédito antecipado exige auditoria de cronograma e governança pelo agente financeiro. A linha operada pelo segmento Santander Select disponibiliza taxas a partir de 11,69% ao ano mais TR, em um período em que a taxa Selic se encontra em 13,75% ao ano. A contratação sob estas condições está aberta até novembro de 2026.
Composto por duas torres, sendo uma com 50 andares, o empreendimento residencial de alto padrão tem previsão de conclusão e entrega das chaves para dezembro de 2026. A antecipação das cartas de crédito visa eliminar a fila de homologação bancária pós Habite-se, processo que costuma levar até 120 dias no mercado.
Crédito imobiliário cresce 37,5% e mantém mercado aquecido
O crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 132,5 bilhões de janeiro a agosto de 2026, alta de 37,5% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Abecip. No período, 384,6 mil imóveis foram financiados, crescimento de 35,9%. Para Ricardo Gava, diretor da Gava Crédito Imobiliário e diretor da Ademi-ES e do Secovi-ES, o resultado mostra que a demanda por imóveis segue firme, mesmo diante do cenário de juros elevados. “Os números mostram que a demanda continua consistente e que o mercado imobiliário mantém sua força.”
A Lotes CBL concluiu a entrega do Lagoa Park III, loteamento planejado localizado em Linhares. O empreendimento tem uma área total de 319 mil metros quadrados, sendo 184 mil m² destinados a 579 lotes com metragens a partir de 250 m². O bairro planejado chega ao mercado com um conceito urbanístico estruturado no modelo de “vilas”, que privilegia a integração entre vizinhos e maior sensação de privacidade.
O projeto conta com arruamento estruturado em formato de quadras com acessos individuais de entrada para as unidades. A infraestrutura entregue contempla serviços básicos de terraplenagem, pavimentação, rede de água, esgoto, drenagem pluvial, iluminação pública e paisagismo, além de duas áreas de lazer equipadas.
O loteamento está posicionado ao lado dos empreendimentos Lagoa Park I e II, integrando uma área voltada para preservação ambiental. O investimento amplia a presença da loteadora no município, cujo vetor de expansão imobiliária vem sendo impulsionado pela atração de indústrias e pelo polo logístico e do agronegócio regional.
“A CBL é uma plataforma de ecossistema urbano. Não trabalhamos meramente com lotes, mas com bairros organizados e planejados que promovem melhorias para toda a região onde estão inseridos. Nossos projetos são desenvolvidos de forma sustentável e inteligente”, afirma o sócio-diretor da Lotes CBL, Marcos Batista.
Re/Max Espirito Santo realiza evento com presença ex-atleta da Seleção Brasileira de Basquete
No dia 29 de outubro, a Re/Max Espirito Santo realiza o evento Max Xperience 2026, no Auditório da Findes, em Vitória. O encontro é voltado a lideranças regionais, corretores associados e convidados do setor imobiliário capixaba, com foco em discussões sobre métodos de gestão, liderança e produtividade no mercado local.
A programação conta com a palestra “Por que equipes vencem”, apresentada por Márcio Azevedo, ex-atleta da Seleção Brasileira de Basquete e mestre em Educação Física, que abordará a aplicação de conceitos do esporte de alto rendimento na liderança corporativa e na gestão de equipes.
O evento, que começa às 14h, também sediará uma mesa-redonda mediada pelo diretor da Re/Max Espirito Santo, Aluisio Sarlo, com a participação de corretores de diferentes níveis de maturação profissional. “O Max Xperience consolida a nossa proposta de profissionalização contínua do mercado imobiliário capixaba. O setor imobiliário atual exige muito mais do que técnicas pontuais de negociação; ele demanda governança, equilíbrio emocional e alinhamento tático de equipes”, avalia Sarlo.