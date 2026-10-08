Aracruz ganha primeiro condomínio fechado de lotes de alto padrão

Aracruz vai ganhar o seu primeiro condomínio fechado de lotes de alto padrão. O Reserva Aracruz é o primeiro projeto da estreante ABR Brasil Empreendimentos Imobiliários, braço do mercado do Grupo ABR Brasil que atua no setor florestal e transporte de madeira desde 2002.





Localizado a cerca de 2 km do Shopping Oriundi, no sentido da rodovia ES-257, via de acesso ao polo industrial de Aracruz, o Reserva Aracruz vai ocupar uma área total de cerca de 250 mil m². O projeto contará com 220 lotes com dimensões que variam de 300 m² a 1.000 m² (com média de 400 m² por unidade).





O projeto foi apresentado para o mercado imobiliário nesta terça-feira (6) durante um evento. A abertura oficial das vendas está prevista para acontecer ainda este ano e o início das obras de infraestrutura programado para 2027. A previsão de execução dos trabalhos é de dois anos, com entregas estimadas entre 2027 e 2028.





“Já era intenção da companhia fazer uma parceria para um empreendimento imobiliário e viemos amadurecendo a ideia até chegarmos ao projeto do Reserva Aracruz, que atende uma lacuna do mercado que não havia sido preenchida ainda, que é o de condomínio fechado. Nesse contexto, buscamos profissionais qualificados: Sandro Pretti na arquitetura, Plantar Ideia no paisagismo e a Vantec, uma empresa de engenharia, para ajudar a criar a ideia do projeto”, conta Fábio Bertollo, sócio-diretor da ABR Brasil Empreendimentos Imobiliários.