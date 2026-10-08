Aracruz ganha primeiro condomínio fechado de lotes de alto padrão

Aracruz vai ganhar o seu primeiro condomínio fechado de lotes de alto padrão. O Reserva Aracruz é o primeiro projeto da estreante ABR Brasil Empreendimentos Imobiliários, braço do mercado do Grupo ABR Brasil que atua no setor florestal e transporte de madeira desde 2002.
Localizado a cerca de 2 km do Shopping Oriundi, no sentido da rodovia ES-257, via de acesso ao polo industrial de Aracruz, o Reserva Aracruz vai ocupar uma área total de cerca de 250 mil m². O projeto contará com 220 lotes com dimensões que variam de 300 m² a 1.000 m² (com média de 400 m² por unidade).
O projeto foi apresentado para o mercado imobiliário nesta terça-feira (6) durante um evento. A abertura oficial das vendas está prevista para acontecer ainda este ano e o início das obras de infraestrutura programado para 2027. A previsão de execução dos trabalhos é de dois anos, com entregas estimadas entre 2027 e 2028.
“Já era intenção da companhia fazer uma parceria para um empreendimento imobiliário e viemos amadurecendo a ideia até chegarmos ao projeto do Reserva Aracruz, que atende uma lacuna do mercado que não havia sido preenchida ainda, que é o de condomínio fechado. Nesse contexto, buscamos profissionais qualificados: Sandro Pretti na arquitetura, Plantar Ideia no paisagismo e a Vantec, uma empresa de engenharia, para ajudar a criar a ideia do projeto”, conta Fábio Bertollo, sócio-diretor da ABR Brasil Empreendimentos Imobiliários.
Além da área residencial de acesso controlado, o projeto prevê uma área externa com perfil comercial na frente do loteamento, destinada a abrigar cerca de 15 lojas, além de um espaço reservado para futura verticalização.
Um dos destaques é o foco na privacidade, conforme explica o sócio-fundador da empresa, Hildo Cecato. “O nosso diferencial é por ser o primeiro condomínio fechado de Aracruz. A pegada do projeto é com relação à segurança e à privacidade, para que as famílias tenham um ambiente estruturado. A cidade ainda não contava com esse tipo de produto", completa.
A infraestrutura do empreendimento engloba controle de acesso com portaria e segurança 24 horas. A área interna contará com clube próprio, ciclovia e pista de caminhada no entorno, além de quadras para a prática de esportes como beach tennis e tênis. As edificações deverão seguir regramento construtivo próprio estabelecido pelo loteamento.
Stúdio em Jardim da Penha tem todas as unidades vendidas em 36 horas
A Emec Inc. comercializou todas as 33 unidades do Studios JP em 36 horas após a abertura das vendas. Localizado no bairro Jardim da Penha, em Vitória, o empreendimento e será desenvolvido sob o modelo de condomínio fechado a preço de custo e direcionado ao mercado de investimento, com foco em locações de curta (short stay) e longa temporada.
Situado a uma quadra da Praia de Camburi e próximo à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o condomínio contará com gestão especializada em plataformas de locação, além de estrutura com lavanderia coletiva, coworking e fechaduras digitais. “O sucesso instantâneo de vendas do Studios JP comprova que o investidor atual busca ativos com liquidez real, gestão profissional e geração contínua de renda. Jardim da Penha tem uma demanda histórica reprimida por acomodações compactas modernas”, pontua Fabio Junger, sócio-diretor da EMEC Inc.
A Lotes CBL e a Soma anunciaram uma parceria inédita para um lançamento em conjunto na Serra. O Viva Juara será um condomínio fechado de lotes com 498 unidades com metragens a partir de 250 metros quadrados, distribuídos em 18 quadras.
Localizado próximo à Lagoa Juara e com acesso a vias como a Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, ES-010 e BR-101, o projeto será implantado em uma região de expansão urbana no município. A infraestrutura prevê área perimetral fechada e portaria com controle de acesso.
Segundo Renato Nolasco, gerente comercial da CBL, o Viva Juara representa um novo momento para a Lotes CBL. “Esse lançamento simboliza um avanço importante da empresa. Estamos entrando no segmento de condomínios fechados com um produto inovador, acessível e em uma região que vive forte desenvolvimento urbano”, afirma.
O projeto inclui estrutura compartilhada composta por piscina adulto e infantil, três espaços gourmet com churrasqueira, academia, quadra de futebol society, duas quadras de beach tennis, pista de caminhada, quatro playgrounds, dois espaços pet e área reservada para instalação de conveniência.
A operação marca a entrada da Lotes CBL no segmento de condomínios fechados no mercado capixaba, em parceria com a Soma Loteamentos, visando atender à demanda por loteamentos com controle de acesso e infraestrutura de lazer na Grande Vitória.
Metro quadrado de imóveis de dois quartos sobe 97,8% na Praia do Canto
Os apartamentos de dois quartos e uma vaga na Praia do Canto registraram valorização de 97,8% no acumulado de 2020 a 2026, segundo levantamento da plataforma Resos com base na mediana das transações. No mesmo período, a variação superou o IPCA (37,3%) e o CDI (84,9%). O estudo aponta ainda que os imóveis de um quarto subiram 96,1%, enquanto os de três e quatro quartos tiveram altas de 77,6% e 41,7%, respectivamente.
O levantamento também aponta a influência do tempo de construção sobre os preços praticados no bairro. Em edifícios de até dez anos, o valor médio atingiu R$ 20.652 por metro quadrado, montante 72% superior ao indicador dos prédios construídos há 31 ou 40 anos, cujo metro quadrado médio ficou em R$ 12.005. “Cada imóvel é um caso específico no mercado e precisa da análise de um especialista para pesar cada uma das suas particularidades de forma assertiva”, afirma Giuliano Martins, fundador da Resos.
A De Martin Construtora anunciou o lançamento do edifício Palazzo no bairro Três Barras, em Linhares. O empreendimento de alto padrão terá 48 apartamentos residenciais e seis lojas comerciais, estas localizadas no pavimento térreo.
O projeto conta com unidades de 2 e 3 quartos, com áreas privativas que variam de 63 m² a 102 m². A estrutura do condomínio inclui área de lazer no rooftop com piscina, espaço gourmet, churrasqueira, academia, brinquedoteca e sauna.
Localizado na Rua Luís Poltronieri, próximo à Praça do Três Barras, o projeto foi instalado em um entorno com acesso a supermercados, escolas e centros de saúde. A escolha do local acompanha o ciclo de expansão urbana e o adensamento imobiliário do bairro.
O lançamento marca a continuidade das operações da De Martin no interior do Espírito Santo. “Estamos levando para Três Barras um projeto que reúne características que já fazem parte da nossa forma de construir, mas que também foi pensado especificamente para a realidade e para o perfil da cidade. O objetivo é que o empreendimento tenha qualidade não apenas na estrutura, mas em toda a experiência de morar”, destaca Ricardo De Martin, fundador da De Martin Construtora.
Re/Max Espirito Santo participa da 13ª edição do Conecta Imobi em São Paulo
Os empresários Aluísio Sarlo e Eduardo Ambrósio, sócios da máster franquia regional da RE/MAX Espírito Santo, participam nos dias 21 e 22 de outubro da 13ª edição do Conecta Imobi, realizada no São Paulo Expo, em São Paulo. O evento reúne representantes de corretoras, incorporadoras e empresas do segmento imobiliário.
“Estar novamente no Conecta Imobi é indispensável para oxigenar ideias e antecipar tendências. São dois dias de imersão intensa, conteúdo de altíssimo nível e conexões estratégicas com lideranças de todo o país, gerando parcerias de alto impacto para o mercado capixaba”, destaca Eduardo Ambrósio.
No primeiro semestre de 2026, a Morar Construtora comercializou 491 unidades residenciais na Grande Vitória, o equivalente a 21,3% das 2.310 vendas registradas na região, segundo cruzamento do IVV mensal, Censo Imobiliário do Sinduscon-ES e relatórios da empresa.
No segmento econômico, a participação atingiu 37,8%, com 448 imóveis vendidos de um total de 1.185. A empresa encerrou junho com a segunda maior carteira de imóveis em produção na região, somando 2.676 unidades em obra (12,6% do mercado) e 127 mil metros quadrados de área privativa.
Por municípios, a maior concentração de vendas ocorreu na Serra, onde a construtora atingiu 31,4% do mercado local com 291 unidades. Em Vila Velha, a empresa respondeu por 15,2% das comercializações (157 imóveis), enquanto em Vitória a participação foi de 9,8% (43 imóveis).
O índice de Vendas sobre Oferta (VSO) bruto da construtora no segmento econômico alcançou 55,1% no semestre, frente à média de 33,6% do mercado regional, resultando em uma redução de 13,2% no estoque disponível da empresa no período.
Para o segundo semestre de 2026, a empresa projeta o lançamento de 712 unidades econômicas na Serra e em Vila Velha. O cronograma prevê 256 unidades na primeira fase do Vista dos Colibris (Vila Velha), 200 unidades na segunda fase do Vista do Arvoredo (Serra) e outras 256 unidades na etapa final do Vista dos Colibris. O volume de novos lançamentos previsto equivale a 45% do total de imóveis econômicos lançados na Grande Vitória no primeiro semestre.
Crédito imobiliário cresce 37,5% e mantém mercado aquecido
O crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 132,5 bilhões no períodos de janeiro a agosto de 2026, alta de 37,5% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Abecip. No período, 384,6 mil imóveis foram financiados, crescimento de 35,9%. Para Ricardo Gava, diretor da Gava Crédito Imobiliário e diretor da Ademi-ES e do Secovi-ES, o resultado mostra que a demanda por imóveis segue firme, mesmo diante do cenário de juros elevados. “Os números mostram que a demanda continua consistente e que o mercado imobiliário mantém sua força.”
A MRV lançou uma condição comercial para o mês de outubro que adia o vencimento da primeira mensalidade dos imóveis participantes para o período do Carnaval de 2027. A ação abrange unidades com foco no programa Minha Casa, Minha Vida, visando ao planejamento financeiro de compradores no último trimestre de 2026 com o aporte do 13º salário. A companhia contabiliza cerca de 270 obras em andamento e 100 mil apartamentos em construção no país.
A campanha toma como base levantamento da própria construtora com 1.380 compradores entre julho e agosto de 2026 em 63 municípios, no qual 41% dos entrevistados apontaram a saída do aluguel como principal motivação da compra, enquanto 41% e 20% indicaram a localização e a facilidade de pagamento, respectivamente, como fatores decisivos. A pesquisa identificou ainda que 47,5% dos clientes se enquadram nas Faixas 2 e 3 do programa federal de habitação.