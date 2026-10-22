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Eleições 2026

Veja o que muda no trânsito e no transporte na Grande Vitória no 2° turno

Ruas de lazer serão suspensas e haverá interdições próximas a cartórios eleitorais; Transcol e Aquaviário terão passagens gratuitas no domingo (25)

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 17:18

Publicado em 

22 out 2026 às 17:18
Rua de Lazer terá horário reduzido neste domingo por conta do segundo dia de provas do Enem
Rua de Lazer estará suspensa no domingo (25) por conta das eleições  Prefeitura de Vitória

O trânsito de diferentes municípios da Grande Vitória terá mudanças neste fim de semana devido ao segundo turno das Eleições 2026, marcado para domingo (25). Entre as alterações estão a suspensão de ruas de lazer e ciclofaixas, além de interdições próximas a cartórios eleitorais. Os sistemas Transcol e Aquaviário também terão passagens gratuitas durante todo o dia da votação.


Para ajudar os capxiabas a planejar os deslocamentos, A Gazeta reuniu as mudanças previstas no trânsito e no transporte público. Confira:

Vitória

Na Capital, as ruas de lazer e ciclofaixas estarão suspensas neste domingo (25). Com a medida, trechos de avenidas tradicionalmente interditados aos domingos para atividades esportivas e de lazer permanecerão liberados para o trânsido de veículos.


Na Avenida Dante Michelini, que acompanha a orla de Camburi, não haverá os bloqueios realizados habitualmente aos domingos. O mesmo ocorrerá na Avenida Beira-Mar, no Centro.


Segundo a Guarda Municipal, a suspensão busca facilitar o deslocamento de eleitores, mesários, equipes responsáveis pelo transporte das urnas eletrônicas e demais profissionais envolvidos nas eleições. A corporação também informou que distribuirá o efetivo de forma estratégica para garantir a fluidez do trânsito e reforçar a segurança durante a votação.

Vila Velha

Em Vila Velha, a Rua de Lazer da orla de Itaparica também será suspensa no domingo (25), para facilitar a circulação de veículos e o deslocamento dos eleitores.


Além disso, ruas próximas a cartórios eleitorais serão interditadas nos bairros Praia da Costa, Praia de Itaparica e Ibes. Segundo a prefeitura, os bloqueios foram solicitados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) para garantir a segurança e a organização dos trabalhos eleitorais.


No sábado (24), os bloqueios serão das 7h às 19h. No domingo (25), o horário será ampliado, das 5h às 23h.


Confira as interdições: 


  • Ibes: a Avenida Nossa Senhora da Penha será interditada em frente ao Cartório Eleitoral da 57ª Zona. Como alternativa, os motoristas deverão acessar a Rua Santa Apolônia, seguir pela Avenida Vitória Régia e pela Rua Nelson Monteiro e, depois, acessar a rotatória da Praça Assis Chateaubriand.

Bairro do Ibes terá interdição na Avenida Nossa Senhora da Penha
Bairro do Ibes terá interdição na Avenida Nossa Senhora da Penha PMVV

  • Praia de Itaparica: o bloqueio ocorrerá na Avenida Saturnino Rangel, próximo ao Cartório Eleitoral da 55ª Zona. Os motoristas poderão desviar pela Rua Itaoca, seguir pela Avenida Santa Leopoldina e acessar a Rua Itaipava para retornar à Avenida Saturnino Rangel Mauro.

Praia de Itaparica terá bloqueio na Avenida Saturnino Rangel
Praia de Itaparica terá bloqueio na Avenida Saturnino Rangel PMVV

  • Praia da Costa: a interdição será na Rua Quinze de Novembro, em frente ao Cartório Eleitoral da 32ª Zona. Os condutores poderão seguir pela Rua São Paulo, acessar a Rua Dom Jorge de Menezes e entrar na a Avenida Hugo Musso para retornar à Rua Quinze de Novembro.

Na Praia da Costa, o bloqueio acontecerá na Rua Quinze de Novembro
Na Praia da Costa, o bloqueio acontecerá na Rua Quinze de Novembro PMVV
Serra

Na Serra, estão previstas apenas interdições parciais no entorno dos cartórios eleitoriais de Serra Sede e Jardim Limoeiro, no domingo (25). Segundo a prefeitura, não haverá outras alterações programadas no trânsito.


A administração municipal orienta os motoristas a respeitarem a sinalização e evitarem situações que possam comprometer a circulação nas proximidades dos locais de votação. Para mais informações, os moradores podem entrar em contato com o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) pelo telefone (27) 98182-0220.

Cariacica

Em Cariacica, a Rua de Lazer, na Orla de Cariacica, em Porto de Santana, será suspensa neste domingo (25). Com isso, a via permanecerá liberada para o trânsito de veículos durante a votação.


Já no Polo Gastronômico, em Vila Palestina, a interdição de domingo será mantida.


Em Campo Grande, a Avenida Getúlio Vargas será interditada no sábado (24), das 7h às 13h, para atividades relacionadas à organização das eleições. No domingo (25), haverá um novo bloqueio, das 15h às 20h, para o recolhimento e transporte de materiais eleitorais até o Cartório Eleitoral. 


A liberação da avenida ocorrerá após a conclusão dos trabalhos. A prefeitura orienta os motoristas a ficarem atentos à sinalização e planejarem os deslocamentos com antecedência.

Transcol e Aquaviário com operação especial

Os sistemas Transcol e Aquaviário funcionarão gratuitamente durante o todo o domingo (25). Segundo a Companhia Estadual de Tranportes Urbanos (Ceturb - ES), o Transcol contará com o reforço na frota e ampliação da oferta de viagens conforme a demanda de passageiros.

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O que abre e fecha na Grande Vitória no domingo de eleições

Avenida Dante Michelini e Orla de Camburi

Ciclofaixas e ruas de lazer estarão suspensas em Vitória no domingo (25)

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