Veja o que muda no trânsito e no transporte na Grande Vitória no 2° turno

O trânsito de diferentes municípios da Grande Vitória terá mudanças neste fim de semana devido ao segundo turno das Eleições 2026, marcado para domingo (25). Entre as alterações estão a suspensão de ruas de lazer e ciclofaixas, além de interdições próximas a cartórios eleitorais. Os sistemas Transcol e Aquaviário também terão passagens gratuitas durante todo o dia da votação.





Para ajudar os capxiabas a planejar os deslocamentos, A Gazeta reuniu as mudanças previstas no trânsito e no transporte público. Confira: