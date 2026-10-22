Veja o que muda no trânsito e no transporte na Grande Vitória no 2° turno

O trânsito de diferentes municípios da Grande Vitória terá mudanças neste fim de semana devido ao segundo turno das Eleições 2026, marcado para domingo (25). Entre as alterações estão a suspensão de ruas de lazer e ciclofaixas, além de interdições próximas a cartórios eleitorais. Os sistemas Transcol e Aquaviário também terão passagens gratuitas durante todo o dia da votação.
Para ajudar os capxiabas a planejar os deslocamentos, A Gazeta reuniu as mudanças previstas no trânsito e no transporte público. Confira:
Na Capital, as ruas de lazer e ciclofaixas estarão suspensas neste domingo (25). Com a medida, trechos de avenidas tradicionalmente interditados aos domingos para atividades esportivas e de lazer permanecerão liberados para o trânsido de veículos.
Na Avenida Dante Michelini, que acompanha a orla de Camburi, não haverá os bloqueios realizados habitualmente aos domingos. O mesmo ocorrerá na Avenida Beira-Mar, no Centro.
Segundo a Guarda Municipal, a suspensão busca facilitar o deslocamento de eleitores, mesários, equipes responsáveis pelo transporte das urnas eletrônicas e demais profissionais envolvidos nas eleições. A corporação também informou que distribuirá o efetivo de forma estratégica para garantir a fluidez do trânsito e reforçar a segurança durante a votação.
Em Vila Velha, a Rua de Lazer da orla de Itaparica também será suspensa no domingo (25), para facilitar a circulação de veículos e o deslocamento dos eleitores.
Além disso, ruas próximas a cartórios eleitorais serão interditadas nos bairros Praia da Costa, Praia de Itaparica e Ibes. Segundo a prefeitura, os bloqueios foram solicitados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) para garantir a segurança e a organização dos trabalhos eleitorais.
No sábado (24), os bloqueios serão das 7h às 19h. No domingo (25), o horário será ampliado, das 5h às 23h.
Confira as interdições:
- Ibes: a Avenida Nossa Senhora da Penha será interditada em frente ao Cartório Eleitoral da 57ª Zona. Como alternativa, os motoristas deverão acessar a Rua Santa Apolônia, seguir pela Avenida Vitória Régia e pela Rua Nelson Monteiro e, depois, acessar a rotatória da Praça Assis Chateaubriand.
- Praia de Itaparica: o bloqueio ocorrerá na Avenida Saturnino Rangel, próximo ao Cartório Eleitoral da 55ª Zona. Os motoristas poderão desviar pela Rua Itaoca, seguir pela Avenida Santa Leopoldina e acessar a Rua Itaipava para retornar à Avenida Saturnino Rangel Mauro.
- Praia da Costa: a interdição será na Rua Quinze de Novembro, em frente ao Cartório Eleitoral da 32ª Zona. Os condutores poderão seguir pela Rua São Paulo, acessar a Rua Dom Jorge de Menezes e entrar na a Avenida Hugo Musso para retornar à Rua Quinze de Novembro.
Na Serra, estão previstas apenas interdições parciais no entorno dos cartórios eleitoriais de Serra Sede e Jardim Limoeiro, no domingo (25). Segundo a prefeitura, não haverá outras alterações programadas no trânsito.
A administração municipal orienta os motoristas a respeitarem a sinalização e evitarem situações que possam comprometer a circulação nas proximidades dos locais de votação. Para mais informações, os moradores podem entrar em contato com o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) pelo telefone (27) 98182-0220.
Em Cariacica, a Rua de Lazer, na Orla de Cariacica, em Porto de Santana, será suspensa neste domingo (25). Com isso, a via permanecerá liberada para o trânsito de veículos durante a votação.
Já no Polo Gastronômico, em Vila Palestina, a interdição de domingo será mantida.
Em Campo Grande, a Avenida Getúlio Vargas será interditada no sábado (24), das 7h às 13h, para atividades relacionadas à organização das eleições. No domingo (25), haverá um novo bloqueio, das 15h às 20h, para o recolhimento e transporte de materiais eleitorais até o Cartório Eleitoral.
A liberação da avenida ocorrerá após a conclusão dos trabalhos. A prefeitura orienta os motoristas a ficarem atentos à sinalização e planejarem os deslocamentos com antecedência.
Os sistemas Transcol e Aquaviário funcionarão gratuitamente durante o todo o domingo (25). Segundo a Companhia Estadual de Tranportes Urbanos (Ceturb - ES), o Transcol contará com o reforço na frota e ampliação da oferta de viagens conforme a demanda de passageiros.