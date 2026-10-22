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2º turno

O que abre e fecha na Grande Vitória no domingo de eleições

Veja as informações sobre o funcionamento de serviços públicos e privados durante o segundo turno das eleições

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 15:05

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

22 out 2026 às 15:05
Fernando Madeira

O segundo turno das Eleições 2026 será realizado neste domingo (25). Para ajudar os leitores a se programarem, A Gazeta reuniu informações sobre o funcionamento de serviços públicos e privados na Grande Vitória durante o dia de votação.

Tabela de Supermercados
Supermercados
Os supermercados do Espírito Santo não abrem aos domingos e permanecerão fechados dia do segundo turno das Eleições 2026.
Tabela de Shoppings
Shoppings
Shopping Vitória
Todas as lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Alguns estabelecimentos podem abrir às 11h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h.
Shopping Praia da Costa
Lojas e quiosques abertos das 14h às 21h, com alguns estabelecimentos podendo abrir às 13h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h. Os restaurantes podem estender o funcionamento, conforme a demanda.
Shopping Moxuara
Todas as lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 13h e fechar às 22h. Praça de alimentação das 11h às 22h.
Shopping Montserrat
Lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir entre 12h e 14h. Praça de alimentação aberta das 11h às 22h
Shopping Mestre Álvaro
Lojas e quiosques funcionando devem operar entre 14h e 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 13h e fechar às 22h. Praça de alimentação aberta das 11h às 22h.
Boulevard Shopping Vila Velha
Lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Praça de alimentação e lazer das 11h às 22h. Academia aberta das 6h às 12h.
Shopping Vila Velha
Lojas e quiosques abertos das 11h às 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 12h e fechar às 22h. Praça de Alimentação funcionando das 11h às 22h.
Masterplace Mall
A reportagem procurou o shopping, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.
Shopping Norte Sul
Lojas abertas entre 13h e 19h. Praça de alimentação das 11h às 21h.
FECHADOS Bancos, Polo de Moda da Glória e repartições públicas que não sejam de serviços essenciais estarão fechados
Vitória
  • Unidades de saúde: os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade;

  • Prontos Atendimentos (PA): as unidades de São Pedro e Praia do Suá manterão o plantão 24 horas;

  • Centro de Atenção Psicossocial (Caps): as unidades da Ilha de Santa Maria e São Pedro também manterão o plantão 24 horas;

  • Defesa Civil: equipes atuando em regime de plantão 24 horas pelo telefone (27) 98125-0986;

  • Restaurante Popular: funcionando de 11h às 14h para almoço e 18h às 20h para o jantar;

  • Guarda Municipal: estará operando em toda a cidade no dia das eleições;

  • Limpeza urbana: equipes estarão operando no município, inclusive em áreas próximas aos colégios eleitorais e aos locais que concentram maior circulação de pessoas. Os moradores podem acionar o Zap Lixo Zero, pelo WhatsApp (27) 98181-0623, podendo enviar fotos, vídeos e informações.

  • Rua de Lazer e ciclofaixa: não estarão operando neste domingo (25);

  • Interdições: os trechos interditados serão a Rua Taciano Abaurre, no trecho compreendido entre a Rua Antônio Pinto de Queiroz e a Rua Vitório Nunes da Motta; e Rua Vitório Nunes da Motta, no trecho compreendido entre a Rua Taciano Abaurre e a Av. Nossa Senhora dos Navegantes. Essas interdições serão da meia-noite do sexta (23) até às 23h59 de domingo (25).

Além disso, os moradores podem acionar o Fala Vitória, pelo telefone 156, além do app Vitória Online — disponível em Android ou iOS — ou o site vitoria.es.gov.br, para mais informações. 
Serra
  • Unidades de Pronto Atendimento (UPA): as unidades de Carapina, Infantil, Castelândia e Serra Sede terão atendimento 24 horas;

  • Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras: com atendimento 24 horas;

  • Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), no Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras: com atendimento 24 horas. Informações: (27) 98166-1308;

  • Farmácia Central, no Hospital Materno Infantil: com funcionamento 24 horas;

  • Vigilância Sanitária: denúncias pelo (27) 98166-1036;

  • Funeral de auxílio: das 8h às 20h, no telefone (27) 98166-0814;

  • Conselho Tutelar: equipes de plantão, pelo telefone (27) 98166-0515;

  • Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP): telefone: (27) 98166-0161. Funcionamento: das 7h às 18h;

  • Abordagem Social: telefone: (27) 98166-0494 (das 8h às 20h);

  • Disque-Silêncio: das 16h às 2h, pelo telefone (27) 99951-2321;

  • Fiscalização do Meio Ambiente: das 18h à meia-noite, pelo telefone (27) 99951-2321;

  • Fiscalização de Posturas: (27) 99517-9126 (das 16h às 2h);

  • Guarda Municipal: acionamentos pelos telefones (27) 3252-3711 ou WhatsApp: (27) 98166-0812;

  • Departamento de Operação de Trânsito (DOT): agentes trabalhando normalmente no monitoramento das vias. Telefone: (27) 3252-3711 ou WhatsApp: (27) 98182-0220 (das 7h às 22h);

  • Defesa Civil: atendimento emergencial por conta da chuva. Telefone: (27) 99938-9500 e 199 (atendimento 24 horas).
Vila Velha

Saúde: Os Prontos Atendimentos (PAs), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas;

Defesa Civil: estará de plantão. Acionamento pelos telefones 199 e 193, do Corpo de Bombeiros;

Guarda Municipal: acionamento pelo telefone 153;

Ouvidoria, Fiscalização Ambiental, Bem-Estar Animal e Disque-Silêncio: atendimento pelo telefone (27) 3149-7336, no horário das 8 às 18 horas, pelo site ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo aplicativo Vila Velha ON — disponível em Android e iOS — 24 horas;

Posturas: denúncias podem ser feitas pelo telefone da ouvidoria (27) 3149-7336;

Serviço Especializado de Abordagem Social: funcionamento até as 22h, pelo telefone (27) 99281 3444;

Conselho Tutelar: plantão 24h, pelo telefone (27) 99281-0936;

Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive): atendimento das 12h às 18h. Telefone (27) 9883-5769;

Auxílio-Funeral: de 8h às 20h. Contato: (27) 98814-0266;

Cariacica
  • Unidade Básica de Saúde (UBS): os postos de Flexal II, Morada de Santa Fé e Nova Rosa da Penha II não funcionarão;

  • Prontos Atendimentos (PA): as unidades de Alto Lage, Flexal, Bela Vista e Nova Rosa da Penha I funcionarão normalmente no domingo (25);

  • Necrópole: funcionando em horário especial, das 8h às 15h.
Viana

Todos os serviços essenciais mantidos no município no domingo (25).

  • Interdição parcial: na Rua Aspazia Varejão Dias, em Viana Sede, onde está localizado o Cartório Eleitoral da 47ª Zona Eleitoral;

  • Guarda Municipal: atuará no dia das Eleições, pelos telefones (27) 99738-8787 ou 190;

  • Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi: funcionando normalmente;

  • Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Viana Sede: atendimento normal;

  • Defesa Civil: acionamentos pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;

  • Assistência Social: no telefone (27) 98123-0071;

  • Cemitérios de Vila Bethânia, Morada de Bethânia (Vertical), Eldorado, Viana Sede e Araçatiba: funcionarão das 7h às 16h. Informações pelos telefones (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424;

  • Conselho Tutelar: acionamento pelo telefone (27) 99818-4446.

Veja Também 

Avenida Dante Michelini e Orla de Camburi

Ciclofaixas e ruas de lazer estarão suspensas em Vitória no domingo (25)

Imagem de destaque

Ufes suspende atividades na segunda-feira (26) por causa do 2º turno

Em regra, local de votação do segundo turno é o mesmo do primeiro.

Meu local de votação será o mesmo no segundo turno? Entenda

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Grande Vitória Shopping Shopping Vitória Prefeitura da Serra Prefeitura de Cariacica Prefeitura de Vitória Prefeitura de Vila Velha Prefeitura de Viana Eleicões 2026
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