Meu local de votação será o mesmo no segundo turno? Entenda

A poucos dias do segundo turno das Eleições 2026, os eleitores estão em dúvida sobre onde devem comparecer para votar no próximo dia 25 de outubro. Em regra, os locais de votação dos eleitores não são alterados de uma etapa para outra.





No Espírito Santo, endereços, zonas e seções eleitorais para votar no segundo turno seguem os mesmos do primeiro.





A possibilidade de mudança de endereço é para quem solicitou transferência temporária do local de votação, como o voto em trânsito. Nesse caso, é preciso conferir se a mudança foi realizada para os dois turnos ou apenas para um deles. Se a transferência tiver sido autorizada apenas para a primeira etapa de votação, o eleitor terá de votar no local de origem no dia 25.





Apenas em casos extremos, como no Paraná, alguns eleitores votarão em lugares diferentes do primeiro turno, mas essa é uma exceção. No Estado do Sul, devido à falta de água, reformas ou condições climáticas, algumas modificações precisaram ser realizadas pela Justiça Eleitoral.





Segundo o Tribunal Regional Eleitoral capixaba (TRE-ES), não houve, no Estado, situação que exigisse alteração nos locais de votação dos eleitores.