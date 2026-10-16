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Eleições 2026

Meu local de votação será o mesmo no segundo turno? Entenda

Em regra, eleitor vota no mesmo lugar nas duas etapas da eleição; saiba como consultar endereços

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 14:30

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

16 out 2026 às 14:30

A poucos dias do segundo turno das Eleições 2026, os eleitores estão em dúvida sobre onde devem comparecer para votar no próximo dia 25 de outubro. Em regra, os locais de votação dos eleitores não são alterados de uma etapa para outra. 


No Espírito Santo, endereços, zonas e seções eleitorais para votar no segundo turno seguem os mesmos do primeiro. 


A possibilidade de mudança de endereço é para quem solicitou transferência temporária do local de votação, como o voto em trânsito. Nesse caso, é preciso conferir se a mudança foi realizada para os dois turnos ou apenas para um deles. Se a transferência tiver sido autorizada apenas para a primeira etapa de votação, o eleitor terá de votar no local de origem no dia 25.


Apenas em casos extremos, como no Paraná, alguns eleitores votarão em lugares diferentes do primeiro turno, mas essa é uma exceção. No Estado do Sul, devido à falta de água, reformas ou condições climáticas, algumas modificações precisaram ser realizadas pela Justiça Eleitoral.


Segundo o Tribunal Regional Eleitoral capixaba (TRE-ES), não houve, no Estado, situação que exigisse alteração nos locais de votação dos eleitores.

Como consultar o local de votação para o 2º turno?

Para tirar as dúvidas sobre onde comparecer para votar no segundo turno das Eleições 2026, é recomendado consultar o local de votação e a seção eleitoral antes de sair de casa. Isso pode ser feito de diferentes maneiras.


A forma mais rápida é por meio do aplicativo e-Título, disponível para download nas lojas Apple Store e Play Store. A ferramenta funciona para todos os eleitores, independentemente de terem realizado a coleta biométrica ou não. 


Ao acessar o app, basta clicar em "Onde Votar" para identificar o local de votação, bem como a zona e a seção eleitorais. Na aba "Mais opções", o e-Título permite baixar o documento em formato PDF. Esse conteúdo pode ser impresso em papel comum ou compartilhado digitalmente.


Também é possível realizar a consulta diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No portal, o eleitor deve acessar o Autoatendimento Eleitoral para localizar os dados de sua zona e seção. 


Para as buscas, tanto no site quanto no aplicativo, o cidadão precisa informar o número do título de eleitor ou o CPF, além de dados complementares, como o nome da mãe e a data de nascimento, conforme o serviço utilizado.


A Gazeta fez um levantamento de todos os locais de votação e das respectivas seções eleitorais no Espírito Santo. Confira na tabela abaixo.

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