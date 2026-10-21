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Trânsito

Ruas perto de cartórios eleitorais serão interditadas em Vila Velha

Bloqueios ocorrerão no sábado e no domingo em três bairros; Rua de Lazer na orla de Itaparica também será suspensa no domingo para facilitar o deslocamento dos eleitores

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 12:12

Tiago Taam

Tiago Taam

Publicado em 

21 out 2026 às 12:12

Ruas próximas a cartórios eleitorais de Vila Velha erão interditadas neste fim de semana, durante o segundo turno das Eleições 2026.  A medida foi solicitada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ESpara garantir a segurança e a organização dos trabalhos eleitorais.


As interdições vão ocorrer nos bairros Praia da Costa, Praia de Itaparica e Ibes. No sábado (24), os bloqueios serão das 7h às 19h. No domingo (25), o horário será ampliado, das 5h às 23h.

Veja onde haverá interdições

Ibes: a Avenida Nossa Senhora da Penha será interditada em frente ao Cartório Eleitoral da 57ª Zona. Como alternativa, os motoristas deverão acessar a Rua Santa Apolônia, seguir pela Avenida Vitória Régia e pela Rua Nelson Monteiro e, depois, acessar a rotatória da Praça Assis Chateaubriand.

Bairro do Ibes terá interdição na Avenida Nossa Senhora da Penha
Bairro do Ibes terá interdição na Avenida Nossa Senhora da Penha Prefeitura de Vila Velha

Praia de Itaparica: o bloqueio será na Avenida Saturnino Rangel, próximo ao Cartório Eleitoral da 55ª Zona. Os condutores deverão acessar a Rua Itaoca, seguir pela Avenida Santa Leopoldina e entrar na Rua Itaipava para retornar à Avenida Saturnino Rangel Mauro.

Praia de Itaparica terá bloqueio na Avenida Saturnino Rangel
Praia de Itaparica terá bloqueio na Avenida Saturnino Rangel Prefeitura de Vila Velha

Praia da Costa: a interdição será na Rua Quinze de Novembro, em frente ao Cartório Eleitoral da 32ª Zona. Os motoristas poderão desviar pela Rua São Paulo, seguir pela Rua Dom Jorge de Menezes e acessar a Avenida Hugo Musso para retornar à Rua Quinze de Novembro.

Na Praia da Costa, o bloqueio acontecerá na Rua Quinze de Novembro
Na Praia da Costa, o bloqueio acontecerá na Rua Quinze de Novembro Prefeitura de Vila Velha
Rua de Lazer será suspensa no domingo

A Rua de Lazer na Avenida Estudante José Júlio de Souza, na orla de Itaparica, também será suspensa neste domingo.


Segundo a programação, a suspensão da interdição busca manter o fluxo de veículos e facilitar o deslocamento dos eleitores. Vila Velha tem 347.987 eleitores aptos a votar e é o segundo maior colégio eleitoral do Espírito Santo.


*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Wanessa Scardua.

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