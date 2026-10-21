Ruas perto de cartórios eleitorais serão interditadas em Vila Velha

Ruas próximas a cartórios eleitorais de Vila Velha erão interditadas neste fim de semana, durante o segundo turno das Eleições 2026. A medida foi solicitada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) para garantir a segurança e a organização dos trabalhos eleitorais.
As interdições vão ocorrer nos bairros Praia da Costa, Praia de Itaparica e Ibes. No sábado (24), os bloqueios serão das 7h às 19h. No domingo (25), o horário será ampliado, das 5h às 23h.
Ibes: a Avenida Nossa Senhora da Penha será interditada em frente ao Cartório Eleitoral da 57ª Zona. Como alternativa, os motoristas deverão acessar a Rua Santa Apolônia, seguir pela Avenida Vitória Régia e pela Rua Nelson Monteiro e, depois, acessar a rotatória da Praça Assis Chateaubriand.
Praia de Itaparica: o bloqueio será na Avenida Saturnino Rangel, próximo ao Cartório Eleitoral da 55ª Zona. Os condutores deverão acessar a Rua Itaoca, seguir pela Avenida Santa Leopoldina e entrar na Rua Itaipava para retornar à Avenida Saturnino Rangel Mauro.
Praia da Costa: a interdição será na Rua Quinze de Novembro, em frente ao Cartório Eleitoral da 32ª Zona. Os motoristas poderão desviar pela Rua São Paulo, seguir pela Rua Dom Jorge de Menezes e acessar a Avenida Hugo Musso para retornar à Rua Quinze de Novembro.
A Rua de Lazer na Avenida Estudante José Júlio de Souza, na orla de Itaparica, também será suspensa neste domingo.
Segundo a programação, a suspensão da interdição busca manter o fluxo de veículos e facilitar o deslocamento dos eleitores. Vila Velha tem 347.987 eleitores aptos a votar e é o segundo maior colégio eleitoral do Espírito Santo.
*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Wanessa Scardua.