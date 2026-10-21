Ruas perto de cartórios eleitorais serão interditadas em Vila Velha

Ruas próximas a cartórios eleitorais de Vila Velha erão interditadas neste fim de semana, durante o segundo turno das Eleições 2026. A medida foi solicitada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) para garantir a segurança e a organização dos trabalhos eleitorais.





As interdições vão ocorrer nos bairros Praia da Costa, Praia de Itaparica e Ibes. No sábado (24), os bloqueios serão das 7h às 19h. No domingo (25), o horário será ampliado, das 5h às 23h.