Mais um local de votação no ES muda de endereço para o 2º turno; veja onde

Mais um local de votação no Espírito Santo teve o endereço alterado para o segundo turno das Eleições 2026. Desta vez, a mudança é no município de Mantenópolis, no Noroeste capixaba, onde os eleitores da Escola Municipal Anedina Brêtas Corrêa deverão votar no posto de saúde de Santa Luzia, no próximo domingo (25).
Conforme informações do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), a troca foi feita porque a escola ficou destelhada após fortes chuvas que atingiram a região. Com essa nova mudança, agora são quatro locais de votação alterados dos 1.767 existentes no Estado.
Dos quase 3 milhões de eleitores aptos a votar no segundo turno para governador e presidente da República, 4.438 (0,15% do total) serão impactados pelas mudanças.
Ibatiba, na Região do Caparaó
As seções eleitorais que funcionavam na Escola Eunice Silveira passarão a operar na Escola Helena Valadão.
Ibitirama, na Região do Caparaó
As seções eleitorais da Escola Eliza Pacheco serão transferidas para o Cemei Maria Lemos Faleiro.
Itaguaçu, na Região Norte
As seções eleitorais que funcionavam na Emef Padre Alonso serão transferidas para a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, em Palmeira de Santa Joana.
Mantenópolis, na Região Noroeste
Os eleitores das seções eleitorais da Escola Municipal Anedina Brêtas Corrêa passarão a votar no posto de saúde de Santa Luzia, distrito do município.
O TRE-ES afirmou que serão instaladas faixas no entorno dos antigos locais de votação para orientar os eleitores sobre os novos endereços.
Para tirar as dúvidas sobre onde comparecer para votar no segundo turno das Eleições 2026, é recomendado consultar o local de votação e a seção eleitoral antes de sair de casa. Isso pode ser feito de diferentes maneiras.
A forma mais rápida é por meio do aplicativo e-Título, disponível para download nas lojas Apple Store e Play Store. A ferramenta funciona para todos os eleitores, independentemente de terem realizado a coleta biométrica ou não.
Ao acessar o app, basta clicar em "Onde Votar" para identificar o local de votação, bem como a zona e a seção eleitorais. Na aba "Mais opções", o e-Título permite baixar o documento em formato PDF. Esse conteúdo pode ser impresso em papel comum ou compartilhado digitalmente.
Também é possível realizar a consulta diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No portal, o eleitor deve acessar o Autoatendimento Eleitoral para localizar os dados de sua zona e seção.
Para as buscas, tanto no site quanto no aplicativo, o cidadão precisa informar o número do título de eleitor ou o CPF, além de dados complementares, como o nome da mãe e a data de nascimento, conforme o serviço utilizado.
A Gazeta fez um levantamento de todos os locais de votação e das respectivas seções eleitorais no Espírito Santo. Confira na tabela abaixo.
As alterações não foram registradas apenas no Espírito Santo. Os dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que 453 seções eleitorais apresentaram alteração no local de votação entre o primeiro e o segundo turno das eleições deste ano. Essas seções estão distribuídas em 158 locais de votação em 22 Estados.
Uma inconsistência na contabilização da Justiça Eleitoral, segundo levantamento do g1, havia apontado no último domingo (18) a mudança em 2.033 seções, mas o número foi revisado.
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