Mais um local de votação no ES muda de endereço para o 2º turno; veja onde

Para tirar as dúvidas sobre onde comparecer para votar no segundo turno das Eleições 2026, é recomendado consultar o local de votação e a seção eleitoral antes de sair de casa. Isso pode ser feito de diferentes maneiras.





A forma mais rápida é por meio do aplicativo e-Título, disponível para download nas lojas Apple Store e Play Store. A ferramenta funciona para todos os eleitores, independentemente de terem realizado a coleta biométrica ou não.





Ao acessar o app, basta clicar em "Onde Votar" para identificar o local de votação, bem como a zona e a seção eleitorais. Na aba "Mais opções", o e-Título permite baixar o documento em formato PDF. Esse conteúdo pode ser impresso em papel comum ou compartilhado digitalmente.





Também é possível realizar a consulta diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No portal, o eleitor deve acessar o Autoatendimento Eleitoral para localizar os dados de sua zona e seção.





Para as buscas, tanto no site quanto no aplicativo, o cidadão precisa informar o número do título de eleitor ou o CPF, além de dados complementares, como o nome da mãe e a data de nascimento, conforme o serviço utilizado.



A Gazeta fez um levantamento de todos os locais de votação e das respectivas seções eleitorais no Espírito Santo. Confira na tabela abaixo.