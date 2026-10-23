Falha técnica faz júri por morte de segurança no ES recomeçar do zero

Uma falha técnica na gravação de mídias levou ao reinício do julgamento de três acusados de envolvimento na morte do segurança Rafael de Brito Chaves, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O júri popular havia começado na quinta-feira (22), mas será remarcado e terá de recomeçar do zero, segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Ainda não há data definida.





"As sessões realizadas na quinta-feira (22) e nesta sexta-feira (23) serão desconsideradas. Com isso, um novo Conselho de Sentença será formado, com outros jurados", informou o órgão.





A reportagem procurou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para obter mais detalhes sobre a falha técnica e saber se o problema será apurado internamente. Não houve retorno até a publicação desta matéria.