Sargento da PM é atropelado na faixa de pedestres em Aracruz; veja vídeo

Um sargento da Polícia Militar ficou ferido após ser atropelado por um carro enquanto atravessava a faixa de pedestres no bairro Vila Nova, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (22). Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo, que foi localizado posteriormente, não tinha carteira de habilitação e estava embriagado.
Uma câmera de segurança flagrou o acidente (veja acima). Nas imagens, o sargento aparece atravessando a rua enquanto o Volkswagen Voyage branco passa. O policial é atingido e cai na lateral da via. O motorista segue sem parar para prestar socorro. De acordo com a PM, o agente estava fardado e cumpria o turno de trabalho no momento em que foi atropelado.
O sargento recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e, em seguida, foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) ao Hospital São Camilo. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.
Segundo a PM, o motorista do carro, identificado como Valdir Guasti, de 57 anos, foi localizado posteriormente. Durante a fiscalização, os policiais constataram que ele não tinha habilitação para dirigir. Além disso, o teste do bafômetro apresentou resultado positivo para consumo de álcool. O carro foi guinchado e o homem foi conduzido à delegacia.
Conforme a Polícia Civil, Valdir foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com os aumentos de pena por não possuir CNH e por deixar de prestar socorro, por embriaguez ao volante e desobediência. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.
A reportagem de A Gazeta não localizou a defesa de Valdir. O espaço segue aberto para manifestações.