AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Norte do ES

Sargento da PM é atropelado na faixa de pedestres em Aracruz; veja vídeo

Motorista, que não tinha carteira de habilitação, apresentou resultado positivo no teste do bafômetro e foi localizado após deixar o local do acidente sem prestar socorro

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 11:18

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

23 out 2026 às 11:18

Um sargento da Polícia Militar ficou ferido após ser atropelado por um carro enquanto atravessava a faixa de pedestres no bairro Vila Nova, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (22). Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo, que foi localizado posteriormente, não tinha carteira de habilitação e estava embriagado.


Uma câmera de segurança flagrou o acidente (veja acima)Nas imagens, o sargento aparece atravessando a rua enquanto o Volkswagen Voyage branco passa. O policial é atingido e cai na lateral da via. O motorista segue sem parar para prestar socorroDe acordo com a PM, o agente estava fardado e cumpria o turno de trabalho no momento em que foi atropelado.


O sargento recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e, em seguida, foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) ao Hospital São Camilo. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Motorista não tinha CNH e bafômetro deu positivo

Segundo a PM, o motorista do carro, identificado como Valdir Guasti, de 57 anos, foi localizado posteriormente. Durante a fiscalização, os policiais constataram que ele não tinha habilitação para dirigir. Além disso, o teste do bafômetro apresentou resultado positivo para consumo de álcool. O carro foi guinchado e o homem foi conduzido à delegacia.


Conforme a Polícia Civil, Valdir foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com os aumentos de pena por não possuir CNH e por deixar de prestar socorro, por embriaguez ao volante e desobediência. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.


A reportagem de A Gazeta não localizou a defesa de Valdir. O espaço segue aberto para manifestações.

Veja Também 

Acidente entre caminhão e motocicleta deixa dois feridos em Castelo

Acidente entre caminhão e motocicleta deixa dois feridos em Castelo

Aldemir da Silva morreu na tarde de quinta-feira (22) na ES 487

Motociclista morre após acidente na ES 487 em Rio Novo do Sul

Freddy Rojas Burgoa morreu em um acidente na BR 101

Médico morre após colisão entre carreta e caminhonete na BR 101, em Fundão

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Polícia Militar Polícia Civil Acidente ES Norte Atropelamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Charli XCX fará participação no filme 'What Happens at Night', dirigido por Martin Scorsese
Charli XCX está no elenco do filme de Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence
Madonna compartilhou publicação do fotógrafo Rafael Pavarotti
Madonna demonstra apoio à candidatura de Lula nas redes sociais
Local onde vai ser feita obra de macrodrenagem na Avenida Perimetral, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Na foto, trecho próximo da Avenida Luciano das Neves e sede do INSS
Vila Velha quer cobrir canais de Itaparica e Gaivotas e construir corredor de ônibus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.