Sargento da PM é atropelado na faixa de pedestres em Aracruz; veja vídeo

Um sargento da Polícia Militar ficou ferido após ser atropelado por um carro enquanto atravessava a faixa de pedestres no bairro Vila Nova, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (22). Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo, que foi localizado posteriormente, não tinha carteira de habilitação e estava embriagado.





Uma câmera de segurança flagrou o acidente (veja acima). Nas imagens, o sargento aparece atravessando a rua enquanto o Volkswagen Voyage branco passa. O policial é atingido e cai na lateral da via. O motorista segue sem parar para prestar socorro. De acordo com a PM, o agente estava fardado e cumpria o turno de trabalho no momento em que foi atropelado.





O sargento recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e, em seguida, foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) ao Hospital São Camilo. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.